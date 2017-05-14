20-летний украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко отметился двумя голевыми передачами в матче против «Зволле».
Зинченко попал в заявку на матч впервые с 23-го апреля. Начав поединок на скамейке запасных, Зинченко вышел на поел после перерыва. ПСВ выиграл со счетом 4:1.
Источник — Sport.ua
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