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Зинченко отметился двумя ассистами в матче со Зволле

Украинский полузащитник помог ПСВ добиться победы (4:1)

  • 14.05.2017 20:32
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Метки
ФК ПСВ
© ФК ПСВ

20-летний украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко отметился двумя голевыми передачами в матче против «Зволле».

Зинченко попал в заявку на матч впервые с 23-го апреля. Начав поединок на скамейке запасных, Зинченко вышел на поел после перерыва. ПСВ выиграл со счетом 4:1.

Источник — Sport.ua

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