Олександр ХАЦКЕВИЧ: «Футбол Лобановського випередив свій час»

Вихованець , один з ключових гравців зіркового складу столичного «Динамо», тренер і екс-наставник національної збірної Білорусії Олександр Хацкевич розповів, чому тренерський спадок Лобановського зберігає актуальність і сьогодні.



- Те, що Лобановський визнаний у світі одним з найкращих тренерів пострадянського простору – вже говорить багато про що. Команда під його керівництвом досягала максимальних результатів. Вигравала чемпіонати, кубки, Суперкубок.

Чимало видатних тренерів світу визнають, що вчилися у Лобановського і багато що від нього взяли. Наприклад, Ліппі не раз підкреслював, що 60-70% успіху його команд побудовані на фундаменті ідей Лобановського. Це в першу чергу заслуга самого Валерія Васильовича.



- А скількох футболістів він розкрив! Недарма саме під його керівництвом Блохін, Бєланов та Шевченко отримували золотий м'яч, що для футболістів зі Східної Європи було недосяжною мрією в усі часи. Але під керівництвом Лобановського вони досягали цих видатних результатів.



- Футбол Лобановського випередив свій час. При цьому він приносив і результат, і індивідуальні нагороди футболістам. Звичайно футбол не стоїть на місці. І хтось користується напрацюваннями Лобановського, а хтось від них вже відмовився. Лобановський дав поштовх багатьом процесам, які лише нині, як ми бачимо, починає реалізовувати федерація футболу. Це, зокрема, вертикаль підготовки гравців команд різних вікових категорій. Адже основа футболу по Лобановському жива і сьогодні.



Лобановський був одним із тих тренерів, хто взяв участь у становленні збірної України, і саме його своїм вчителем називає нинішній наставник команди Андрій Шевченко.



- Футбол, який створив Валерій Васильович, приносив радість і вболівальникам, і це найголовніше.