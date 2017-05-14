Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
36-й тур
Торино
0:5
Наполи
14.05.2017, FT

Торино — Наполи — 0:5. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Торино» — «Наполи»

  • 14.05.2017 20:11
  • 101 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке 36-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Наполи» крупную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.