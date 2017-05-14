Алавес уверенно обыграл Сельту

Чемпионат Испании. 37-й тур
«Алавес» – «Сельта» – 3:1
Голы: Ману Гарсия, 5, Феддаль, 18, Дейверсон, 37 – Аспас, 78, с пенальти
«Алавес»: Пачеко, Руано, Тео, Вигарай, Феддаль, Торрес, Ману Гарсия (Маркос Льоренте, 75), Катаи (Ромеро, 71), Собрино, Дейверсон, Токеро (Мендес, 66).
«Сельта»: Иван Вильяр, Гомес, Планас, Ронкалья (Кастро, 60), Фонтас, Хосабед, Диас (Эрнандес, 45), Систо, Васс, Бонгонда (Аспас, 46), Бовю.
Предупреждения: Руано (63), Аспас (81), Фонтас (84), Кастро (87)
Источник — Sport.ua
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