Фейеноорд выиграл чемпионат Нидерландов

Подвиги «Аякса» в Лиге Европы УЕФА наделали немало шума, но еще большее внимание в Нидерландах привлек «Фейеноорд», завоевавший золото после 18-летнего перерыва.

Как складывался сезон

Разгромив в стартовом туре на выезде «Гронинген» со счетом 5:0, «Фейеноорд» возглавил турнирную таблицу и ниже уже не опускался. Команда Джованни ван Бронкхорста на одном дыхании одержала победы в девяти матчах, а первые очки потеряла только в поединке 10-го тура с «Аяксом» - 1:1. К зимней паузе отрыв роттердамцев от ближайших преследователей составлял пять очков, однако после поражения от «Аякса» в Амстердаме и ничьей со «Зволле» он к началу апреля сократился до минимума. «Фейеноорд» собрался и снова увеличил гандикап - до четырех очков. Правда, из-за поражения от «Экселсиора» (0:3) роттердамцам пришлось ждать последнего тура, в котором хет-трик Дирка Кайта принес им победу над «Хераклесом» (3:1) и первое золото с 1999 гола.

Говорящие цифры: 18

Именно столько лет болельщики «Фейеноорда» ждали чемпионского титула. Это 15-е золото роттердамцев и первое с 1999 года.

Конкуренты

Большая голландская тройка вновь не дала усомниться в своем превосходстве над остальными. «Аякс» расположился на втором месте с минимальным отставанием - молодой команде Петера Боса так и не удалось отыграть фору, которую она дала «Фейеноорду» в начале сезона. Действующий чемпион ПСВ провел турнир не слишком ярко, однако это не помешало эйндховенцам опередить занявший четвертую строчку «Утрехт» на 14 очков.

«Витесс» ждал 125 лет

Обыграв роттердцамцев в четвертьфинале (2:0), «Витесс» не позволил «Фейеноорду» добавить к чемпионству победу в кубке страны. Но только этим аппетиты арнемцев не ограничились. В полуфинале они со счетом 2:1 победили «Спарту», а в решающем матче взяли верх над «Алкмааром» - 2:0. Дубль Рики ван Волфсвинкела принес «Витессу» первый трофей в 125-летней истории клуба.

Следующий шаг

«Фейеноорд» был непобедим на домашней арене «Де Куйп», где добыл 15 побед при двух ничьих, а вот в гостях команда потерпела четыре поражения, сведя еще две встречи вничью. Есть над чем ей работать и в еврокубках. В минувшем сезоне роттердамцы не смогли выйти из группы в Лиге Европы УЕФА, а сейчас их ждет испытание Лигой чемпионов.

Самая крупная победа: 8:0 над «Иглз»

Самое крупное поражение: 0:3 от «Экселсиора»

Лучший бомбардир: Николай Йоргенсен (21)