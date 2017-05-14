Давид ЛУИС: «Соперники заставляли нас пахать весь сезон»

Давид Луис рад, что его решение вернуться на «Бридж» было подкреплено первым чемпионским титулом АПЛ.



На данный момент бразилец завоевал три чемпионских титула за время пребывания в «ПСЖ» и после возвращения на «Бридж». Летом прошлого года он вернулся в «Челси» после двух лет во Франции. Он очень рад тому, что вчера на «Хоуторнс» завоевал свой первый чемпионский титул в Англии.



«Я очень-очень счастлив, — говорит он. — Это мой первый титул в АПЛ. Когда я решил вернуться, это было связано именно с этим. Я мечтал, что однажды я стану чемпионом АПЛ, так что я счастлив, что моя мечта стала реальностью».



«В любой стране, чтобы стать чемпионом, надо быть лучше остальных. В чемпионате 20 команд, и все хотят победить, так что это нелегко. Я доволен победой в АПЛ, первой для меня, так что время праздновать».



В такие моменты ликования и радости Луис понимает, как ему повезло, что он делает то, что любит.



«Мы упорно работаем каждый день, чтобы добиваться таких результатов. Я думаю, у меня замечательная жизнь. Бог велик, он дает мне здоровье, изменил мою семейную жизнь, и я стараюсь радоваться каждый день, потому что каждый день — это дар. Но в профессиональной жизни, когда тебе выпадает возможность праздновать чемпионство, это просто потрясающе!»



«У нас есть прекрасная возможность. Нам повезло — каждый день мы просыпаемся, и у нас есть эти возможности. Это дар играть в футбол. Это самые замечательные чувства, когда забиваешь победный мяч — страсть и любовь к футболу, к жизни».

Это ощущение победы в АПЛ еще слаще для защитника, потому что он знает, как много он и команда работали ради этого успеха, чтобы гарантировать себе титул, и не только в матче с таким неуступчивым и упертым противником, как «ВБА», но и во встречах с другими командами АПЛ на протяжении сезона.



«Соперники заставляли нас пахать весь сезон, а не только в пятницу вечером, — признал он с улыбкой. — В АПЛ сложно победить в любом матче, и в пятницу матч был очень напряженным. У «ВБА» отличная команда. Даже на «Бридже» было сложно их обыграть, но мы были терпеливы и справились».



«Мы были позитивно настроены на матч. Мы знали, что встреча будет именно такой. С их планом на игру против них всегда очень сложно играть — они массировано обороняются, у них очень сильные игроки, но мы очень хотели победить, мы были умны и забили в нужный момент. Мы провели отличный поединок».



Давид Луис говорил и о дирижере успеха сезона 2016/17, Антонио Конте. Он похвалил тренера за то, как тот работал с игроками и какие методы применял в ходе своего первого сезона в Англии.

«Он любит работать — в этом весь секрет. Он любит работать, работать со всей страстью и отдачей каждый день. Я рад за него, потому что прийти и стать чемпионом в первом же сезоне нелегко. И он это заслужил», — сказал номер 30, который считает, что было очень важно отпраздновать с болельщиками на «Хоуторнс».



«Мы работаем ради них. Они поддерживают нас каждый день, в каждом матче, на «Бридже», не на «Бридже», за пределами Лондона, и, конечно, с ними праздновать очень приятно, это удовольствие – поблагодарить их».



Конечно, сезон «синих» еще не закончен, и хотя они гарантировали себе титул, впереди еще матчи с «Уотфордом» и «Сандерлендом», оба на «Бридже» на следующей неделе. А затем мы поборемся с «Арсеналом» за Кубок Англии 27-го мая на «Уэмбли».



«Впереди еще много работы, не только в финале — нам предстоят еще два матча АПЛ, так что мы отдохнем и будем готовиться».



«Если я скажу, что не думаю о Золотом дубле, то солгу. Конечно, мы думаем об этом, но нам надо жить день за днем. Отдыхать, готовиться, держать себя в форме в двух предстоящих матчах, чтобы финал с «Арсеналом» провести безупречно. Это