Бенфика выиграла чемпионат Португалии четвертый раз подряд

«Бенфика» в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Португалии, разгромив у себя дома «Гимараэш» со счетом 5:0. Лиссабонцы стали недосягаемы для «Порту» за тур до финиша.

Как складывался сезон

Летние трансферы Николаса Гайтана в «Атлетико» и Ренату Саншеша в «Баварию» породили сомнения в том, что «Бенфика» продолжит показывать хорошие результаты, но крупная победа над «Брагой» (3:0) в матче за Суперкубок Португалии быстро их развеяла. Команда Руя Витории не смогла достичь тех же высот, что в прошлом сезоне, но возглавила чемпионат в пятом туре, после чего уже не отдавала лидерство. Ключевым игроком «Бенфики» стал 27-летний полузащитник сборной Португалии Пицци. Он сыграл во всех (на данный момент) 33 матчах национального первенства и забил 10 мячей.

Говорящие цифры: 18

Капитан «Бенфики» Луизао завоевал 18-й трофей в «Бенфике» после прихода в команду в 2003 году. Бразилец опередил великого Эусебио (17) и догнал по числу наград другую легенду клуба - Мариу Колуну. Больше трофеев с «Бенфикой» выиграл лишь нападающий Нене - 19. Луизао, впрочем, не собирается останавливаться на достигнутом. По ходу сезона бразильский центральный защитник покорил отметку в 500 игр за клуб, а также является рекордсменом «Бенфики» по числу проведенных встреч в еврокубках (123). В субботу 36-летний ветеран провел 513-й матч за «орлов». По этому показателю его опережают лишь Нене (578), Антониу Велозу (534) и Мариу Колуна (528).

Соперники

За 83 года существования португальской лиги «Бенфика» (36), «Спортинг» (18) и «Порту» (27) выиграли на троих все титулы, кроме двух, которые достались «Белененсешу» и «Боавиште». Сезон 2016/17 также прошел под знаком доминирования «большого трио». Предполагалось, что основным конкурентом «орлов» будут их столичные соседи из «Спортинга», однако таковым оказался «Порту». Команда Нуну Эшпириту Санту с 15 января по 10 марта выдала серию из девяти побед подряд, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сместить «Бенфику» с трона.

Теперь - «золотой дубль»?

«Бенфика» оформила титул, одолев идущий четвертым «Гимараэш», и теперь встретится с командой Педру Мартинша в финале Кубка Португалии 28 мая. В случае победы лиссабонцы оформят «золотой дубль» в 11-й раз.

Следующий шаг

В сезоне 2015/16 «Бенфика» набрала 88 очков, что стало рекордом лиги с момента ее расширения до 18 команд. На сей раз чемпион выглядел менее убедительно. Ведущий нападающий Жонас пропустил большую часть осени из-за травмы, и превосходство «Бенфики» не выглядело столь же очевидным, как сезоном ранее. Достаточно сказать, что 8 из 25 побед «орлы» одержали с разницей в один мяч. Как бы то ни было, «Бенфика» впервые взяла четыре золота подряд и теперь попробует замахнуться на достижение «Порту», который в 1995-1999 годах выиграл пять чемпионатов кряду.

Самая крупная победа: 5:0 над «Гимараэшем»

Самое крупное поражение: 1:2 от «Маритиму», 0:1 от «Гимараэша»

Лучший бомбардир: Костас Митроглу (15 голов)