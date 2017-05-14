Роман МОНАРЕВ: «На нас не давит турнирное положение»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:

- Попросил ребят сегодня играть в футбол, играть в пас – поле позволяет. Большой комплимент сегодня футбольному газону, который позволяет проявлять свои лучшие футбольные качества. Поэтому, кое-что удалось в этом направлении. И контроль был неплохой, и движение. Не хватало агрессии в завершающей стадии – будем работать. В целом, результатом удовлетворен, на нас не давит турнирное положение, поэтому, мы играли на победу, хотели победить. Но результат положительный – ничья. Считаю так.

- Скажите, претензии к судейской бригаде есть или нет? Потому что я видел, ваш помощник…

- Это эмоции, я после матча не комментирую действия арбитров.