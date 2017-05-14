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Роман МОНАРЕВ: «На нас не давит турнирное положение»

«Ворскла» – «Звезда» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера кропивничан

  • 14.05.2017 19:10
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vorskla.com.ua, Роман Монарев
© vorskla.com.ua, Роман Монарев
Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:
 
- Попросил ребят сегодня играть в футбол, играть в пас – поле позволяет. Большой комплимент сегодня футбольному газону, который позволяет проявлять свои лучшие футбольные качества. Поэтому, кое-что удалось в этом направлении. И контроль был неплохой, и движение. Не хватало агрессии в завершающей стадии – будем работать. В целом, результатом удовлетворен, на нас не давит турнирное положение, поэтому, мы играли на победу, хотели победить. Но результат положительный – ничья. Считаю так.
 
- Скажите, претензии к судейской бригаде есть или нет? Потому что я видел, ваш помощник…
- Это эмоции, я после матча не комментирую действия арбитров.  
 

Источник — Sport.ua

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