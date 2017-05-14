Виктор ГРАЧЕВ: «Ляп Шуста повлиял на результат»

Эксперт Виктор Грачев прокомментировал игру «Ворсклы» и «Звезды» (1:1).
- Сегодня мы увидели равную игру с минимальным количеством моментов, счет 0-0 был бы более справедлив. Гол Хлебаса придал красоты этой игре, а ляп Богдана Шуста повлиял на результат. Хотя игра сегодня была ничейная.
Источник — ТК Футбол
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