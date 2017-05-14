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Виктор ГРАЧЕВ: «Ляп Шуста повлиял на результат»

Специалист поделился впечатлениями о поединке «Ворсклы» и «Звезды» (1:1)

  • 14.05.2017 19:05
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

 Эксперт Виктор Грачев прокомментировал игру «Ворсклы» и «Звезды» (1:1).

- Сегодня мы увидели равную игру с минимальным количеством моментов, счет 0-0 был бы более справедлив. Гол Хлебаса придал красоты этой игре, а ляп Богдана Шуста повлиял на результат. Хотя игра сегодня была ничейная.

Источник — ТК Футбол

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