Чемпионат России. 28-й тур
«Уфа» – «Анжи» – 2:1
Голы: Стоцкий, 34, Фатаи, 90 – Будковский, 41
«Уфа»: Шелия, Тумасян, Аликин, Йокич, Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Зубарев, 89), Обляков (Абдулавов, 74), Игбоун, Сысуев (Фатаи, 46).
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Фибель, Мусалов, Гулиев, Браун Форбс (Кацаев, 46), Яковлев, Хубулов (Эззатоллахи, 62), Тетрашвили, Будковский (Асильдаров, 82).
Предупреждение: Йокич (24)
Источник — Sport.ua
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