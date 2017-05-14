Василий САЧКО: «Мне очень жаль, что мы сегодня не выиграли эту игру»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Комментировать, понятно, тяжело, когда пропускаешь такие мячи, но что ж делать? Никто не хотел сегодня уступать, никто не хотел проигрывать, и «Звезда», добротная команда, не дала сыграть нашим фланговым игрокам. Если в предыдущих играх наши фланги выглядели предпочтительнее, то в этой игре у нас не получалось. Мы не дали создать моментов у наших ворот, больших таких претензий нет, но и от атаки хотелось бы большего.

- Интересует курьезный момент с заменой Мякушко. Что же там произошло?

- Там перепутали номер, и планировалась замена Мякушко. Там какие-то несогласованные действия произошли. Мякушко вышел, и потом боковой судья разрешил войти в поле Мякушко обратно. Из-за этого и произошел весь этот инцидент.

- Учитывая, что сейчас «Ворскла» все игры проводит во второй группе, у Вас открываются перспективы, чтобы наигрывать молодежь. Как Вы планируете «подпускать» молодых игроков? Потому что результата, как такого, на сезон уже нет, и открываются такие возможности.

- Для нас есть принцип результата. Быть седьмым или девятым – для нас это принципиально. Такие игры, как с «Днепром», как сегодня, и другие, говорят о том, что, безусловно, нам нужно усиление. Для того чтобы бороться за более высокие места, чем мы на сегодняшний день находимся.

Что касается молодежи, то ей дается шанс. Большая группа молодых ребят работает с первой командой, но многим ребятам еще нужно расти, еще нужно, помимо футбола, еще такого, мужского добавить. У молодого футболиста есть нестабильность, и мы каждому давали шанс. Беседуем, работаем с ними. Сегодня не вышел Дима Кравченко. Он все игры провел, это какая-то нагрузка, какой-то спад у него происходит – это нормально. Поэтому, дали другим игрокам проявить себя, от которых мы тоже ждали сегодня большего.

Мы смотрим и U-19, и дубль. Каждому предоставлен шанс, пожалуйста, выходите, играйте. Но каких-то качеств не хватает для того, чтобы они сегодня вышли и делали результат, или приносили огромную пользу для команды. Есть талантливые ребята, которых мы ведем, которые работают с нами, но каких-то качеств не хватает.

- Не жалеете, что Ткаченко упустили? Сарнавский ошибался, Шуст…

- В вашем вопросе заложена бомба. Я в хорошем смысле слова. Назовите хоть одного вратаря в мире, кто не ошибается. Есть ли такие вратари? Каждый допускает какие-то ошибки. Безусловно, обидно. Безусловно, при такой игре – казалось бы, еще немножко поднажать и забить второй мяч, и довести игру до победного результата, мы почему-то сели к своим воротам, не понятно, почему мы в середине поля начали недорабатывать, и, безусловно, такие мячи мы не имеем права пропускать. Но это такая вратарская жизнь, тренерская жизнь, которую надо воспринимать так, как есть. Как бы больно и досадно ни было, таковы сегодня реалии. Мне очень жаль, что мы сегодня не выиграли эту игру.