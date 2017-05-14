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Сергей МОРОЗОВ: «Шуст на секунду потерял концентрацию»

Специалист подвел итоги поединка «Ворсклы» и «Звезды» (1:1)

  • 14.05.2017 18:35
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Эксперт Сергей Морозов высказал свое мнение о матче «Ворсклы» и «Звезды» (1:1).

 - Богдан Шуст на секунду потерял концентрацию и пропустил такой гол. Сегодня футболистам не хватило мастерства, потому что было видно желание, ритм игры был хороший. Также, не хватило креатива в атаке, но игра получилась неплохая.

Источник — ТК Футбол

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