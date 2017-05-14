Сергей МОРОЗОВ: «Шуст на секунду потерял концентрацию»

Эксперт Сергей Морозов высказал свое мнение о матче «Ворсклы» и «Звезды» (1:1).
- Богдан Шуст на секунду потерял концентрацию и пропустил такой гол. Сегодня футболистам не хватило мастерства, потому что было видно желание, ритм игры был хороший. Также, не хватило креатива в атаке, но игра получилась неплохая.
Источник — ТК Футбол
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