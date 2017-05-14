Прощание с Уайт Харт Лэйн. Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед

У «Манчестер Юнайтед» на оставшуюся часть сезона осталась одна, но ответственная задача: команда пытается зацепиться за попадание в Лигу чемпионов. И хотя в чемпионате у «красных дьяволов» оставались шансы побороться за четвертое место, очевидно, что манкунианцы делают ставку на победу в Лиге Европы. В матче предыдущего тура против «Арсенала», поражение в котором прервало впечатляющую беспроигрышную серию «МЮ», Жозе Моуринью выставил состав далекий от оптимального. Так произошло и сегодня: в запасе оказались Рэшфорд, Эррера и Мхитарян, Погба не попал в заявку, а один из героев поединка против «Сельты» Феллаини отбывал дисквалификацию.

«Тоттенхэм», в свою очередь, практически лишился задач на сезон. Неожиданным стало поражение «шпор» от «Вест Хэма», которое произошло после девятиматчевой победной серии команды Маурисио Почеттино. Для не имевших особую турнирную мотивацию лондонцев поединок против «Манчестера» все равно был знаковым. Ведь лондонские футболисты в последний раз вышли на поле «Уайт Харт Лэйн» и вскоре легендарная арена будет демонтирована. В следующем сезоне «Тоттенхэм» временно перебазируется на «Уэмбли».

Матч начался в неспешном темпе, при котором «шпорам» удалось совершить быстрое взятие ворот Давида де Хеа. Розыгрыш углового на левом фланге завершился навесом в исполнении Дэйвиса, а Ваньяма с линии вратарской головой отправил мяч в сетку. Добившись вскоре после стартового свистка преимущества, лондонцы завладели территориальным преимуществом. Манкунианцы сделали ставку на контратаки, и одна из них едва не закончилась результативно: Антони Марсьяль из левого угла штрафной немного не попал в ворота.

«Тоттенхэм» продолжил наращивать свое преимущество и был близок к тому, чтобы до перерыва забить второй гол. Сон Хон Мин, находившийся напротив ворот, бесхитростно направил мяч прямо в де Хеа, Кэйн после навеса от Эриксена головой пробил неточно, а с ударом Деле Алли справился голкипер «МЮ». Редкие подходы подопечных Моуриньо к штрафной «Тоттенхэма» не приводили к острым ситуациям у ворот Уго Льориса.

Начало второй половины встречи, как и старт поединка, принесло неприятности «Манчестеру». Навес со штрафного в исполнении Эриксена точным ударом замкнул Кэйн – 2:0. У подопечных Моуриньо по-прежнему не клеилась конструктивная игра в атаке, в то время как «шпоры» не собирались останавливаться на достигнутом.

Тренерский штаб «Юнайтед» попытался усилить игру команды, выпустив на поле Эрреру и Мхитаряна, и манкунианцы стали больше владеть мячом. Лондонцы грамотно сдерживали наступательные потуги гостей, но в середине тайма пропустили разящий выпад оппонентов. После прострела Марсьяля Руни с линии вратарской сократил отставание в счете.

На большее манкунианцев не хватило, да и «шпоры» в дальнейшем действовали внимательно у своей штрафной. Этой победой «Тоттенхэм» попрощался с «Уайт Харт Лэйн», история которого насчитывает более ста лет. В завершающемся чемпионате Англии сегодняшние соперники проведут еще по два поединка.



«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1 (1:0)

Виктор Ваньяма, 6, Гарри Кэйн, 48 - Уэйн Руни, 71

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Бен Дэйвис, Киран Триппье (Кайл Уокер, '83), Тоби Алдервейрельд, Эрик Даер, Ян Вертонген, Виктор Ваньяма, Деле Алли, Кристиан Эриксен (Жорж-Кевин Н'Куду, '92), Сон Хон Мин (Мусса Дембеле, '72), Гарри Кэйн

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Дейли Блинд, Крис Смоллинг, Фил Джонс, Эрик Бейи, Аксель Туанзебе (Андер Эррера, '61), Майкл Каррик, Антони Марсьяль, Джессе Лингард (Генрих Мхитарян, '61), Хуан Мата (Маркус Рэшфорд, '79), Уэйн Руни

Виктор Ваньяма, 74. - Уэйн Руни, 36.



Удары (в створ): 10 (7) - 7 (1)

Угловые: 8 - 3

Оффсайды: 2 - 0



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