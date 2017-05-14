Ливерпуль разбил Вест Хэм

Чемпионат Англии. 37-й тур
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 0:4
Голы: Старридж, 35, Коутиньо, 57, 61, Ориги, 76
«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Коллинз, Крессуэлл, Фонте (Флетчер, 55), Лансини, Фернандеш, Айю (Снодграсс, 77), Нордтвейт, Байрэм, Кальери (Фегули, 55).
«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Лаллана (Груйич, 89), Милнер, Вейналдум, Джан, Коутиньо (Вудберн, 89), Ориги, Старридж (Лейва, 87).
Предупреждения: Фернандеш (50), Коллинз (63)
Источник — Sport.ua
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