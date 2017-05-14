Ливерпуль разбил Вест Хэм

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Шахтер в шаге от абсолютного рекорда Динамо Лобановского 19:09 — Informozavr2011 Какой дебил написал подобную статистику? Админы! Когда донецкие недоумки пишут свои неадекватные...

Металлист 1925 разгромил Еднисть 18:31 — Bordov Bordov На удивление, там где ожидалась тяжелая игра - разгром. А вот неделю назад с аутсайдером - ничья....