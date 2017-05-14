Наполи уничтожил Торино, Палермо сильнее Дженоа

Чемпионат Италии. 36-й тур
«Кальяри» – «Эмполи» – 3:2
Голы: Сау, 7, Фариас, 17, 45 – Зайц, 79, Мккароне, 84
«Кальяри»: Биттенкур, Пизакане, Мурру, Алвеш, Исла, Жоао Педро (Ионицэ, 67), Тахцидис, Барелла (Падоин, 75), Боррьелло, Сау (Хан Кван Сон, 81), Фариас.
«Эмполи»: Скорупски, Коста, Паскуаль, Беллуши, Лорини, Эль-Хаджи, Маури (Маккароне, 61), Эль-Каддури (Крунич, 51), Кроче, Тьям (Зайц, 76), Пуччарелли.
Предупреждения: Пизакане (40), Беллуши (45), Эль-Каддури (49), Алвеш (67)
«Сампдория» – «Кьево» – 1:1
Голы: Квальярелла, 11 – Инглезе, 46
«Сампдория»: Пуджони, Реджини, Сильвестре, Павлович, Линетти (Прат, 58), Сала, Баррето, Торрейра, Фернандеш (Джуричич, 80), Квальярелла (Муриэль, 29), Шик.
«Кьево»: Соррентино, Гамберини (Фрей, 75), Гобби, Каччаторе, Цесар, Депаоли, Радованович, Кастро, Бастьен, Пеллиссье (Гакпе, 70), Инглезе.
Предупреждения: Реджини (23), Пеллиссье (25), Радованович (79), Джуричич (85), Депаоли (90), Кастро (90)
«Болонья» – «Пескара» – 3:1
Голы: Дестро, 8, 90, Ди Франческо, 48 – Баэбек, 24
«Болонья»: Миранте, Хеландер, Торосидис, Мбайе, Майетта (Крафт, 57), Донса (Пульгар, 75), Таидер, Верди, Крейчи (Оквонкво, 73), Дестро, Ди Франческо.
«Пескара»: Фьорилло, Бово, Бираги, Дзампано, Форназье, Митрицэ (Мурич, 53), Кулибали (Миличевич, 53), Баэбек (Джилардино, 73), Мемушай, Капрари, Бругман.
Предупреждения: Бово (34), Кулибали (39), Донса (50), Дестро (90)
«Торино» – «Наполи» – 0:5
Голы: Кальехон, 7, 76, Инсинье, 60, Мертнес, 72, Зелиньски, 78
«Торино»: Харт, Россеттини, Молинаро, Дзаппакоста, Карлао, Бенасси (Густафссон, 52), Базелли (Оби, 75), Яго Фальке, Ляйич, Бойе (Итурбе, 59), Белотти.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Кальехон (Милик, 82), Аллан (Зелиньски, 64), Инсинье, Гамшик (Рог, 66), Мертенс, Жоржиньо.
Предупреждения: Базелли (8), Густафссон (53), Альбиоль (56)
«Палермо» – «Дженоа» – 1:0
Гол: Рисполи, 13
«Палермо»: Фулиньяти, Гольданига (Шуньич, 71), Анджелкович (Гонсалес, 83), Алеэсами, Чонек, Руджеро, Бруно Энрике, Чочев, Рисполи, Несторовски (Шаллаи, 60), Диаманти.
«Дженоа»: Ламанна, Бираски, Муньос, Хентилетти, Ригони, Лазович (Нинкович, 71), Катальди (Палладино, 21), Лаксальт, Велозу, Пандев, Пинилья (Симеоне, 56).
Предупреждения: Ригони (5), Бруно Энрике (25)
«Кротоне» – «Удинезе» – 1:0
Гол: Роден, 18
«Кротоне»: Кордац, Сампиризи, Феррари, Чеккерини, Крисетиг, Рози, Роден, Барберис (Сульич, 85), Налини (Акости, 72), Тротта (Сими, 90), Фальчинелли.
«Удинезе»: Скуффет, Фелипе, Ларангейра, Аднан, Видмер, Янкто, Кумс (Балич, 60), Агеманг-Баду, де Пауль (Эвандро, 81), Терео (Перица, 60), Сапата.
Предупреждения: Кумс (37), Фальчинелли (37), Аднан (76), Сампиризи (88)
Источник — Sport.ua
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