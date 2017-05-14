Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Найцінніший спадок Лобановського – це кадри»

Перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко у день пам’яті Валерія Лобановського розказав про те, як сьогодні плекають пам'ять Великої особистості, Героя України і одного з найкращих тренерів в історії світового і європейського футболу.

Сьогодні 15 років як немає з нами Валерія Васильовича Лобановського. Неможливо дати оцінку тому, що зробив великий тренер і Герой України. Але ті досягнення, що мають вихованці Лобановського, лишатимуться з нами назавжди. Перш за все йдеться про володарів трьох золотих м’ячів, гравців київського «Динамо» Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка, а також здобуті його вихованцями два Кубка Кубків та Суперкубок УЄФА.

Лобановський і сьогодні з нами. А головне - велика плеяда видатних тренерів, які вивчали футбольну науку саме під керівництвом Валерія Васильовича. Тренерський штаб національної збірної України очолює вихованець Лобановського Андрій Шевченко. Молодіжну команду тренує Олександр Головко, а з юнацькою командою працює Олег Кузнєцов. І багато інших особистостей, які знають що таке перемагати, і найголовніше - як працювати на перемогу.

Мені дуже приємно, що ФФУ продовжує переможні традиції великого тренера. Адже найцінніший спадок Лобановського – це кадри. І я радий можливості спілкуватись з людьми, яких він навчав і виховував. Людей, з якими ми спільно розвиваємо вітчизняний футбол.

З нами поруч працює онук Валерія Васильовича, Богдан Лобановський, який навчається на кафедрі футболу Національного університету фізичної культури і спорту. Він є нашим помічником, і працює в Інституті футболу, який створила ФФУ.

Ми докладемо зусиль, щоби все, про що мріяв Лобановський, реалізовувала Федерація футболу. В школі, де навчався Валерій Лобановський відкрито музей, і я вдячний депутатам міськради Києва за те, що в столиці з’явився проспект імені видатного тренера. А цього року в нас буде дуже потужний турнір його пам’яті, і я вірю, що українська молодіжна збірна гратиме у фіналі, який відбудеться на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. І виграє його!