Металлист 1925 разгромил Еднисть

13 мая 2017 г. Харьков. Стадион «Металлист». 17-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 2238 зрителей. +11°C
«Металлист 1925» – «Еднисть» – 4:1
Голы: Синица 34, с пенальти, Дехтяренко 42, 51, Ралюченко 62 – Литвяк 90+2, в свои ворота
«Металлист 1925»: Федак (Коверя 90), Процевский (Малиновский 76), Сидоренко (Цвиренко 81), Литвяк, Емельянов, Ралюченко, Дехтяренко (Пивоваров 70), Нерубенко (Добарин 62), Синица, Романов (Безродний 78), Давыдов (к) (Ермоленко 70)
«Еднисть»: Скворцов, Зубленко, Лиховидько (к) (Нечай 76), Ткачук, Охрименко (Филоненко 64), Казмирук, Беликов, Алексеенко (Сокол 46), Пронак (Иваненко 87), Бондарь, Чаус (Миколаюк 58)
Предупреждение: Беликов 59
Источник — ФК Металлист 1925
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