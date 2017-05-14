Сергей ПАЛКИН: «Настоящий футбол – тот, что мы видим сейчас здесь»

Генеральный директор ФК «Шахтер» посетил финал турнира по массовому футболу «Давай, играй!», проходивший под Киевом. В комментарии журналистам Сергей Палкин отметил важность развития детско-юношеского любительского футбола в Украине.

– Сергей Анатольевич, какие впечатления от турнира?

– По большому счету настоящий футбол – тот, что мы видим сейчас здесь. Ведь когда вы смотрите на игру профессионалов, то видите стратегию, тактику, знаете просчеты. Это уже футбол, оптимизированный к профессиональному уровню. Мы же видим эмоции, что главное. Сегодня в стране это единственный системный проект массового футбола. Потому хотел бы призвать Федерацию футбола Украины, Премьер-лигу, профессиональные клубы объединиться вокруг этого проекта. Мы все вместе должны поднимать массовый спорт. Когда смотришь на стадионы, куда приходит полторы тысячи человек, – это системная проблема. Много говорится о футбольных организациях, клубах, национальной сборной, но все начинается вот с этого. Если бы сегодня команда, пришедшая работать в Федерацию футбола Украины, поставила задачу развивать массовый футбол, она бы сказала, например, что, когда мы пришли, занималось массовым футболом десять тысяч, а через два года – уже сто тысяч. Я вас уверяю, если бы даже национальная сборная ничего не добилась, а они показали бы, что количество детей, занимающихся спортом, увеличилось в разы, то эта команда наверняка осталась бы работать в Федерации футбола. Это – основа, это – главное. Если мы не начнем с массового футбола, дальнейшего развития не будет. Потому что ребята, которые здесь играют, во-первых, ушли со двора, мы оторвали их от компьютеров, гаджетов – дети занимаются спортом и, прежде всего, своим здоровьем. У них по большому счету два пути: одни могут уйти в профессиональный спорт, а другие просто будут нормальными болельщиками, станут поддерживать клубы в регионах. И главное – они поддержат национальную сборную. Тогда мы увидим заполненные стадионы. И еще раз повторю: мы должны объединиться вокруг этого проекта и заниматься массовым футболом – это то, над чем должны работать все наши футбольные организации.

– «Давай, играй!» – одна из визитных карточек «Шахтера». Проект и дальше будет развиваться?

– Мы надеемся на это. Не хотим быть одни в данном направлении, есть желание привлечь как можно больше спортивных организаций к проекту. Главный показатель – количество мальчишек и девчонок, занимающихся футболом в стране. Нужно ставить четкие цели и двигаться к ним. Когда мы будем идти шаг за шагом и количество людей увеличится в разы, тогда это можно будет называть массовым футболом в Украине. А то, что сегодня мы видим на трибунах, – это не массовый спорт. Такое впечатление, что клубы играют сами для себя и профессиональный спорт живет сам по себе. Так что начинать надо с этого. И тогда, я вас уверяю, болельщик пойдет на футбол. Ведь когда человек занимается этим, переживает за это, ему это интересно, тогда он придет на стадион. А просто так, играя, ничего не добьешься. Сегодня 90 процентов своих усилий, времени и бюджета мы тратим на профессиональный футбол, а об этом все забыли. Нам нужно двигаться только в данном направлении.

– Сергей Анатольевич, мы знаем, что в Доброполье и Харькове планируется развитие проекта. В перспективе в каких городах хотелось бы его реализовать?

– У нас нет цели реализовывать проекты лишь в центральных городах Украины. Задача – развитие во всех городах, особенно там, где нет профессиональных клубов, профессионального футбола. Ведь этот проект – для каждого ребенка. Считаю, чем больше городов мы охватим, тем лучше. Потому и призываю все футбольные организации заниматься массовым футболом.

– Глава Академии Александр Фундерат также с интересом наблюдает за ребятами. Наверняка у мальчишек есть дополнительная мотивация, когда за ними смотрят?

– Конечно, есть. Понимаете, когда футбольные люди, особенно игроки, приезжают на эти мероприятия, присутствуют, то для детей это очень серьезная мотивация. Они видят кумиров лишь по телевизору, а здесь они к ребятам приезжают. Представьте, какие они эмоции переживают сейчас. Считаю, наш профессиональный спорт должен обратить внимание на это и вовлекать в такие проекты как можно больше футболистов.