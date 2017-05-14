Сассуоло победил Интер

Чемпионат Италии. 36-й тур
«Интер» – «Сассуоло» – 1:2
Голы: Эдер, 70 – Йеммелло, 36, 50
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Андреолли (Габриэл, 78), Нагатомо (Ансальди, 46), Брозович, Гальярдини, Жоау Мариу, Кандрева, Икарди, Перишич.
«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Берарди, Йеммелло (Дефрель, 66), Политано (Каннаваро, 77).
Предупреждения: Пелузо (69), Ансальди (74), Эдер (84), Габриэл (90)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.