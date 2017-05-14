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Сассуоло победил Интер

Йеммелло отметился дублем

  • 14.05.2017 16:50
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Метки
ФК Интер Милан
© ФК Интер Милан

Чемпионат Италии. 36-й тур

«Интер» – «Сассуоло» – 1:2
Голы: Эдер, 70 – Йеммелло, 36, 50

«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Андреолли (Габриэл, 78), Нагатомо (Ансальди, 46), Брозович, Гальярдини, Жоау Мариу, Кандрева, Икарди, Перишич.
«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Берарди, Йеммелло (Дефрель, 66), Политано (Каннаваро, 77).
Предупреждения: Пелузо (69), Ансальди (74), Эдер (84), Габриэл (90)

Источник — Sport.ua

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