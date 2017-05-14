Кристал Пэлас всухую разбил Халл

Чемпионат Англии. 37-й тур
«Кристал Пэлас» – «Халл» – 4:0
Голы: Заа, 3, Бентеке, 34, Миливоевич, 85, с пенальти, ван Анхольт, 90
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс (Дилэйни, 86), Келли, Уорд, Миливоевич, Заа, Кабай (Макартур, 62), Таунсенд (ван Анхолт, 75), Панчон, Шлупп, Бентеке.
«Халл»: Якупович, Раноккия (Боуэн, 46), Доусон, Робертсон (Мэлоуни, 46), Магуайр (Дэвис, 50), Клукас, Аль-Мухаммади, Эвандро, Ндиайе, Гросицки, Ньяссе.
Предупреждения: Кабай (37), Робертсон (40), Панчон (41), Ндиайе (80), Доусон (84), Дэвис (87), ван Анхолт (90), Клукас (90).
Источник — Sport.ua
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