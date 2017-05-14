Тибо КУРТУА: «Над нами смеялись, но мы реабилитировались»

Тибо Куртуа рад снова испытать ощущение победы в АПЛ, и он говорит, что титул — идеальная награда за то, как упорно команда работала весь сезон.

Тот подход к работе, которого требует Антонио Конте от своих игроков, заставлял их пробегать огромное количество километров на тренировочном поле, чтобы быть готовыми к каждому матчу как физически, так и тактически, и все это стоило того, чтобы в конце сезона завоевать главный трофей, как говорит вратарь.

«В конце мы получили свою награду за всю ту работу, которую проделывали в течение сезона, и это дорогого стоит, мы снова можем пережить это потрясающее чувство», — говорит Куртуа, завоевавший второй титул АПЛ, а ранее он становившийся чемпионом в Бельгии и Испании.

«Это потрясающее чувство. Я живу ради таких моментов радости».

Многие считают, что поворотным моментом в сезоне стали поражения от «Ливерпуля» и «Арсенала» в сентябре, после которых тренер перешел на игру в три защитника, и Куртуа отдает должное игрокам «Челси» и тренерскому штабу, так быстро адаптировавшимся к изменениям.

«Очень плохо, когда терпишь поражение 3:0 от другой топ-команды в лондонском дерби. В матче с «Арсеналом» у нас все шло очень плохо, и именно тогда было решено перейти на схему 3–4–3. Игроки тут же подхватили эти идеи, и началась активная работа, потому что не просто вот так взять, перестроиться и начать выигрывать матчи. Многие команды пытались сделать это, и это нелегко. У нас получилось, мы очень быстро поняли, что надо делать. И я думаю, это связано с отношением к труду, с подходом тренера, и все это было помножено на наше нежелание повторения прошлого сезона».

Разочарование сезона 2015/16 причинило боль голкиперу и его товарищам в «Челси», которые привыкли бороться за титулы, а не считать очки в середине таблицы. Однако он думает, что именно эта боль разочарования заставила их так работать в этом сезоне, чтобы вернуть трофей АПЛ на «Бридж» во второй раз за три года.

«У нас был плохой сезон. Нас много критиковали, всех в команде. Над нами смеялись, — говорит он. — Это неприятно, особенно после чемпионского сезона. Некоторая критика была заслуженной, некоторая нет, но реабилитироваться и снова стать чемпионами, пройдя весь долгий путь — просто замечательно».

«Говорили, что мы не хотим больше играть, что мы ленивы, но это неправда. Мы пытаемся побеждать, и в прошлом году мы просто оступились, это был временный спад, особенно для такой команды, как «Челси», где собраны такие игроки. Разочарование задело гордость каждого, поэтому в этом сезоне мы реабилитировались».

У команды осталось одно незаконченное дело — финал КА, и всегда два матча в чемпионате. И игрок сборной Бельгии уже думает о том, как залечить еще одну рану, вернувшись в еврокубки. Куртуа был в составе мадридского «Атлетико», когда тот пропустил в добавленное время от «Реала» в финале 2014 года, и соперник сравнял счет, а затем они проиграли в дополнительное время, и он мечтает выиграть этот трофей с «Челси».

«Конечно, в этом году есть новая цель — к нам возвращается Лига Чемпионов. Уже несколько лет «Челси» не выигрывал этот трофей. И я был в шаге от трофея, но не смог его получить. Многие игроки жаждут выиграть Лигу Чемпионов!»