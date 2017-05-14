Антонио КОНТЕ: «Челси есть куда расти»

Антонио Конте считает, что лучшее для нынешнего «Челси» еще впереди, однако сейчас итальянец сконцентрирован на том, чтобы завершить уже ставший успешным сезон, и сделать Золотой дубль.

Конте стал третьим тренером «Челси», кто привел команду к чемпионству в АПЛ в первом же сезоне в Англии. Титул «синим» гарантировал гол Миши Батшуайи в матче с «ВБА» в пятницу вечером.



«Синим» будет оказан потрясающий прием, когда они вернутся на «Бридж» в понедельник, чтобы встретиться с «Уотфордом», а вслед за последним матчем сезона с «Сандерлендом» в воскресенье им будет вручен заветный трофей.



Финал Кубка Англии с «Арсеналом» состоится неделей позже, и Конте хочет, чтобы его команда довела дело до конца и победила на «Уэмбли».



«Этот сезон был для нас очень сложным, однако достичь цели всегда приятно, и я разделил радость со своими игроками, — говорит Конте. — Я должен поблагодарить ребят за отдачу и трудолюбие».



«Нам надо работать на тренировках, чтобы правильно подготовиться к матчам с «Уотфордом» и «Сандерлендом», а затем подготовиться к финалу КА. У нас есть возможность сделать Золотой дубль, и мы должны быть готовы».



Та работа, которую Конте проделал с командой, занявшей по итогам прошлого сезона 10-е место, очень впечатляет.



В следующем сезоне на «Бридж» вернется Лига Чемпионов, и за сезон придется провести больше встреч. Тренер «синих» прекрасно понимает, что предстоит провести изменения и усилить команду. Самым важным будет сохранение в составе лучших игроков.



«Да, конечно, мы можем прибавить, но мы лишь девять месяцев работаем вместе», — говорит он.



«Если мы продолжим работать, игроки еще прибавят, потому что теперь они понимают мою философию, а я знаю их данные, так что нам есть куда расти».



«Я думаю, клубу необходимо, чтобы мы боролись в каждом турнире, и у нас те же амбиции. Поэтому мы постараемся сохранить лучших игроков».