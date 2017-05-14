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Алексей Дитятьев не сыграет против Днепра

Защитник «Карпат» не полетел на игру в Днепр

  • 14.05.2017 15:22
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Sport.ua
© Sport.ua

Центральный защитник львовских «Карпат» Алексей Дитятьев не сможет помочь своей команде в воскресном матче против «Днепра».

В матче 27-го тура «Звезда» - «Карпаты» игрок получил прямую красную карточку за разговоры с арбитром, поэтому следующий матч против каменской «Стали» вынужден был пропустить. Но, видимо, одним матчем дисквалификации этот инцидент не ограничился, так как основной защитник львовян не полетел с командой на игру 29-го тура против «Днепром». Причем, причины его отсутствия не связаны со здоровьем и игровыми кондициями.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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