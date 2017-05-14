Терек минимально обыграл Томь

РФПЛ. 28-й тур.
Томь – Терек - 1:2 (0:0)
Салахутдинов (80) - Лебеденко (60), Мбенг (62)
Томь: Солосин, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Митерев, Чуперка, Сасин (Салахутдинов, 69), Попов, Гвинейский, Баляйкин (Большунов, 66), Голышев, Пугин.
Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Кузяев, Пирис, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 75), Мбенг (Садаев, 72).
Торже (19), Попов (27), Пугин (38), Сасин (65), Иванов (74).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.