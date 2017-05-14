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Терек минимально обыграл Томь

Грозненцы одержали победу с минимальным счетом

  • 14.05.2017 14:36
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Метки
fc-terek.ru
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РФПЛ. 28-й тур.

Томь – Терек - 1:2 (0:0)

Салахутдинов (80) -  Лебеденко (60), Мбенг (62)

Томь: Солосин, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Митерев, Чуперка, Сасин (Салахутдинов, 69), Попов, Гвинейский, Баляйкин (Большунов, 66), Голышев, Пугин.
Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Кузяев, Пирис, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 75), Мбенг (Садаев, 72).

Торже (19), Попов (27), Пугин (38), Сасин (65), Иванов (74).
 

Источник — Sport.ua

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