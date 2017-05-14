Терек минимально обыграл Томь

Вернидуб ни слова не говорил про тренера, разговор Шел про то, что руководство клуба работает ...

Здесь человек всех воспитывает, пишет о правилах этикета, в то же время у него через пост слова &...

Он не обвинял ШАРАНА, а высказал предположение по поводу работы с судьями....ТОТ жэ Кварц такое ...

lenares83, 14.05.2017 13:27 Это как бы ритуал, перед игрой который говорит мы будет придерживаютс...