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Віторіну АНТУНЕШ: «Літом побачимо, що буде далі»

Португальський захисник київського «Динамо» розповів чому не зіграв проти «Олімпіка»

  • 14.05.2017 14:16
  • 442 просмотров
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1927.kiev.ua. Виторину Антунеш
© 1927.kiev.ua. Виторину Антунеш

— Чому ти не грав проти «Олімпіка»?

— Я не міг прийняти участь в цій грі, бо мав сімейні справи. Думаю, що в матчі проти «Шахтаря» я зможу зіграти. Це принципова гра двох сильних команд і я сподіваюсь, що ми цього разу. Це важливо для нас та наших уболівальників.

— Яке твоє улюблене місце в Києві?

— Моє улюблене місце в Україні – це мій дім. Я люблю бути вдома і розслаблятися. Звісно, мені подобається погуляти містом, але я не часто це роблю. Я живу на Липках, подобається ця місцевість.

— «Динамо» чи «Малага»?

— І «Динамо», і «Малага». Я люблю «Динамо», а «Малага» назавжди буде для мене особливою командою.

— Що ти робитимеш, коли завершиш кар’єру футболіста?

— Я піду в UFC, - (сміється, - ред).

— Який в тебе улюблений фільм?

— Наразі — «Лобановський назавжди».

— У що граєш на дозвіллі і з ким — PES чи FIFA?

— PES. В мене є багато друзів по PES'у (сміється, - ред). Дерліс Гонсалес, Жуніор Мораєс, Даніло Сілва, Мігель Велозу.

— Ти можеш залишити «Динамо» влітку? Ходять такі розмови…

— Я не можу говорити про те, що буде літом. Я маю контракт з «Динамо» і виконую його. Літом побачимо, що буде далі…

Источник — 1927

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