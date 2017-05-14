Віторіну АНТУНЕШ: «Літом побачимо, що буде далі»

— Чому ти не грав проти «Олімпіка»?



— Я не міг прийняти участь в цій грі, бо мав сімейні справи. Думаю, що в матчі проти «Шахтаря» я зможу зіграти. Це принципова гра двох сильних команд і я сподіваюсь, що ми цього разу. Це важливо для нас та наших уболівальників.



— Яке твоє улюблене місце в Києві?



— Моє улюблене місце в Україні – це мій дім. Я люблю бути вдома і розслаблятися. Звісно, мені подобається погуляти містом, але я не часто це роблю. Я живу на Липках, подобається ця місцевість.



— «Динамо» чи «Малага»?



— І «Динамо», і «Малага». Я люблю «Динамо», а «Малага» назавжди буде для мене особливою командою.



— Що ти робитимеш, коли завершиш кар’єру футболіста?



— Я піду в UFC, - (сміється, - ред).



— Який в тебе улюблений фільм?



— Наразі — «Лобановський назавжди».



— У що граєш на дозвіллі і з ким — PES чи FIFA?



— PES. В мене є багато друзів по PES'у (сміється, - ред). Дерліс Гонсалес, Жуніор Мораєс, Даніло Сілва, Мігель Велозу.



— Ти можеш залишити «Динамо» влітку? Ходять такі розмови…



— Я не можу говорити про те, що буде літом. Я маю контракт з «Динамо» і виконую його. Літом побачимо, що буде далі…