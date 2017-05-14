ПОСТУПАЛЕНКО: «У Динамо така дата - про яку мотивацію можна говорити?»

Півзахисник донецького «Олімпіка» поділився враженнями від гри з «біло-синіми» та розповів, як йому вдалося відзначитися.



— Для початку хочу привітати «Динамо» з 90-річчям.



Перед матчем ми думали, що «Динамо» нас просто затисне, що тиск на ворота буде дуже відчутним, але ми не піддалися на такий розвиток подій. Нам потрібно було здобувати очки для продовження боротьби.



Так вийшло, що ми перемогли. Всі цьому дуже раді. В роздягальні нас привітали президент та спонсори.



— Будете святкувати?



— Команда збереться десь, відсвяткує, але сильно «розпилюватися» не будемо.



— В чому основний фактор перемоги?



— Ми добре перекрили фланги. Той же Морозюк не зміг ефективно зіграти, який ледь не в кожній грі гольовий пас віддає. Словом, закрили «козирі» київського «Динамо». В киян були моменти, але без фарту немає перемог. Ми сьогодні заслужили три пункти.



— Виходить, що установку Романа Санжара виконали повністю?



— Так, тренер сказав, що ми молодці, зробили все, чого він від нас вимагав на цей матч.



— Сергій Ребров говорив, що деякі динамівці грали без бажання. Було помітно невмотивованість?



— Особисто я такого не помічав. Як би там не було – це не наші проблеми. В «Динамо» така дата – про яку мотивацію ще можна говорити? Можливо, просто-на-просто, це був не їхній день. Можливо, була сильна напруга, через такі важливі дати: 90-річчя клубу і день смерті Валерія Лобановського і гравці перегоріли. В «Динамо» було моменти і вони могли забивати та вигравати, але не вийшло.



— Ви скористалися помилкою захисників «Динамо», коли забили гол…



— Так, я одразу відчув, що можу забити. Спочатку побіг Сергій Гринь, а потім вже я підключися. Після невдалого пасу Бурди, я в межах правил чіпляюсь за м’яч в боротьбі з Буяльським – він падає, я прибираю Рудька і забиваю в пусті ворота. Там була низка помилок, а я добре зорієнтувався.



— «Олімпік» «списували» експерти та букмекери. Приємно доводити всім протилежне?



— Звісно. Ми не вслухалися і не вчитувалися, хто там і що прогнозує. Основне для нас – виконати завдання на матч.



Так, ми бачили, що деяким хлопцям, які вийшли в основному складі, не вистачало ігрової практики, в них не було потрібної впевненості і це вплинуло на результат, але «Динамо» не змогло забити, а ми скористалися своїми шансами. Ось і все.