ИСМАИЛИ: «Я внес весомый вклад в чемпионство Шахтера»

Игрок «Шахтера» Исмаили поделился с ведущей программы «Моя игра» Аллой Бублий радостью по поводу выигранного чемпионства, а также ожиданиями от матча с «Динамо» в финале Кубка Украины.

-Поздравляю тебя с чемпионством!

- Спасибо! Мы очень долго к этому шли. Два года этого ждали. Наконец это произошло, да еще и мне удалось отличиться в решающем поединке. Ощущения фантастические.

-Это не первое твое чемпионство ...

- Да, это не первый титул. Но два предыдущих мы выигрывали, когда я не так часто играл. А вот в этом сезоне я внес весомый вклад в победу.

-Гол, забитый в «чемпионском» матче «Заре» - самый важный в твоей карьере?

- Сложный вопрос. Если брать мою карьеру в «Шахтере», то несомненно - это важнейший гол. Все-таки он помог нам стать чемпионами и запомнится на всю жизнь. Правда, помню еще один памятный гол. Это был гол в моем первом матче за «Брагу». Мы играли в квалификации Лиги чемпионов против «Удинезе». И там я сравнял счет. Но, конечно, я верю, что в следующем сезоне я забью еще более яркий гол, чем тот в ворота «Удинезе».

-Помнишь, как забивал «Заре»?

- Помню, как сейчас. Тайсон отдал на Бернарда, и я уже видел мяч в сетке. Думаю - сейчас будем праздновать. Но голкипер каким-то чудом совершил сейв. Тогда я почувствовал, что надо спасать ситуацию. В этот удар я вложил всю свою мощь.

После 3:0 мы уже мысленно праздновали чемпионство. А вот когда «Заря» забила второй гол, я честно говоря, усомнился, что сегодня будет празднование.

-Василий Кобин вылил на вас ведро с водой во время празднования...

- Вася у нас шутник и весельчак. От него всегда можно ожидать чего-то подобного. Увидел ведро с водой - вылил воду. Если бы это было что-то другое, то вылили бы что было под руками. Это эйфория, здесь нечего обижаться.

-Какая была первая реакция Фонсеки, когда вы оформили чемпионство?

- На тот момент Паулу был очень эмоциональным. Я его еще таким не видел.

Он еще молодой, но амбициозный тренер. Убежден, что это первый, но далеко не последний наш титул с Фонсекой.

-Хочется выиграть Кубок?

- Откровенно говоря, мы все очень изголодались за титулами. И, конечно же, хотим сделать золотой дубль.

- «Динамо» будет сверхмотивировано, учитывая, что киевляне проиграли чемпионскую гонку...

- Мы все понимаем, что для «Динамо» это последний шанс спасти сезон. Но и мы хотим завершить сезон с максимальным результатом.