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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Футболисты подарили нам праздник»

Президент «Олимпика» - о победе над киевским «Динамо»

  • 14.05.2017 12:44
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footballua.tv. Владислав Гельзин
© footballua.tv. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» в интервью каналам «Футбол 1»/«Футбол 2» поделился своими впечатлениями от исторического матча против «Динамо».

- Сейчас хорошие эмоции, ведь это наша первая историческая победа над «Динамо», пусть в праздник для этого клуба. Поздравляю всех болельщиков «Динамо», руководство, тренерский штаб, игроков и ветеранов с такой датой. Всегда болеем за «Динамо», когда они отстаивают честь страны в еврокубках, но так сложилось, что мы победили. Зашли в раздевалку с генеральным спонсором и поздравили ребят, премировав их в двойном размере, потому что они подарили праздник и дали надежду уже в этом году сделать первый шаг навстречу Лиге Европы.

 

Источник — ТК Футбол

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