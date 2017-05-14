Владислав ГЕЛЬЗИН: «Футболисты подарили нам праздник»

Я пожелал ей удачи и она это услышала- Золотая медаль Одна из самых красивых спортсменок

Спорно очень ведь тут не умышленное касание дважды, а рикошет от ноги, увидеть в повторе сложно, ...

Это как бы ритуал, перед игрой который говорит мы будет придерживаются правил играть честно. Отка...

Я только написал правило ЭТИКЕТА и ПРОТОКОЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ!!!НУ Я вижу по минусам тут с этикетом...