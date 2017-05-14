Ринат АХМЕТОВ: «Достижения Динамо заслуживают огромного уважения»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил киевское «Динамо» с 90-летием.
- Примите мои искренние поздравления по случаю 90-летия клуба. История и достижения «Динамо» заслуживают огромного уважения и подтверждают, что Ваша команда по праву является одной из сильнейших в Украине. Для донецкого «Шахтера» киевское «Динамо» – самый принципиальный противник, с которым приятно и почетно конкурировать на футбольном поле. Это соперничество украшает украинский футбол, выводит его на новый качественный уровень. Миллионы болельщиков с нетерпением ждут очередного матча команд, ждут самоотверженной борьбы, настоящих эмоций и красивой игры. И украинское классико всегда дарит незабываемый праздник!
Источник — ТК Футбол
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Ну вот не продажные здесь люди работают ну ни на сантиметр
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