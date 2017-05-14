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Ринат АХМЕТОВ: «Достижения Динамо заслуживают огромного уважения»

Президент «Шахтера» поздравил киевское «Динамо» с 90-летием

  • 14.05.2017 12:14
  • 992 просмотров
  • 3 комментария
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footballua.tv. Ринат Ахметов
© footballua.tv. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил киевское «Динамо» с 90-летием.

 - Примите мои искренние поздравления по случаю 90-летия клуба. История и достижения «Динамо» заслуживают огромного уважения и подтверждают, что Ваша команда по праву является одной из сильнейших в Украине. Для донецкого «Шахтера» киевское «Динамо» – самый принципиальный противник, с которым приятно и почетно конкурировать на футбольном поле. Это соперничество украшает украинский футбол, выводит его на новый качественный уровень. Миллионы болельщиков с нетерпением ждут очередного матча команд, ждут самоотверженной борьбы, настоящих эмоций и красивой игры. И украинское классико всегда дарит незабываемый праздник!

 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    silverland1988
      silverland1988, 14.05.2017 12:30
    +3
    Тонкий троллинг
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    adekvatenko
      adekvatenko, 14.05.2017 12:46
    +4
    В такому слабкому чемпіонаті умудритися відстати від Шахтаря на 17 очок - дійсно "заслуживают огромного уважения" ! Ахметов просто знущається з братанів ! Має право ! Динамо заслуговує лише ПОЗОРУ!
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.05.2017 13:20
    +1
    И это все поздравления с 90-ем клуба на Спорт юа?
    Ну вот не продажные здесь люди работают ну ни на сантиметр
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