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33-й тур
Аугсбург
1:1
Боруссия Д
13.05.2017, FT

Аугсбург — Боруссия Дортмунд — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд»

  • 14.05.2017 12:15
  • 85 просмотров
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В поединке 33-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд» была афиксирована ничья:

Источник — Sport.ua

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