ИСМАИЛИ: «Мне было бы приятно защищать честь сборной Украины»

Игрок «Шахтера» Исмаили рассказал ведущей программы «Моя игра» Алле Бублий о том, видит ли себя в качестве игрока национальной сборной Украины.

-Ты доволен тем, как складывается твоя карьера и жизнь в Украине?

- «Шахтер» - это клуб, в котором ты можешь прогрессировать и главное - выигрывать титулы. А что еще нужно футболисту? Если говорить об Украине в целом, то есть все необходимые условия для комфортной жизни. Единственное, чего мне не хватает - это знания языка. Я бы, конечно, заставил себя его освоить - но в команде много бразильцев. И нынешний тренер Паулу Фонсека говорит на португальском. Поэтому я немного расслабился. Но я надеюсь, что выучу язык.

-Чем отличаются украинцы и бразильцы?

- У бразильцев веселый нрав, любят шутить. Украинцы же более спокойные. У меня тоже спокойный характер. Я не очень люблю шумные вечеринки. Вот в этом я и схож с украинцами.

-Задумывался о том, чтобы принять украинское гражданство?

- Честно, я на эту тему еще особенно не задумывался. Потому что мне еще не хватает, кажется, одного года, чтобы принять гражданство. Поэтому это пока разговоры и мысли вслух.

-?

- Это было бы здорово. Каждый футболист мечтает сыграть за сборную. Но остается еще немало вопросов. Еще предстоит выяснить немало деталей. На все это у меня еще есть время.

-Если бы тебе предложили сыграть за сборную Украины, Ты бы согласился?

-Почему бы и нет. Мне было бы приятно защищать честь сборной Украины.

-Как думаешь, а Марлоса мы увидим в украинской сборной? ..

-Ну Марлос в этом плане уже на несколько шагов впереди. Он дольше здесь и даже немного говорит на украинском. Посмотрим, может, он со временем станет моим переводчиком всборной Украины.

-?

-Если я пообещаю сборной Украины, то я буду играть за сборную Украины. Хотя для каждого бразильца быть игроком «селесао» - это мечта всей жизни.