Заури МАХАРАДЗЕ: «Эмоции непередаваемые»

Голкипер «Олимпика» Заури Махарадзе поделился своими эмоциями от победы над «Динамо» (2:1) в 29-м туре Лиги Пари-Матч, а также рассказал о перипетиях матча.
- Что чувствуешь после исторической для «Олимпика» победы?
- Мы никогда ранее не обыгрывали «Динамо» или «Шахтер», это историческая победа над грандом. Эмоции непередаваемые, такая победа, конечно, отличается от других. Но мы понимаем, что сегодня празднуем, а завтра готовимся к следующему матчу.
- «Динамо» праздновало 90-летие сегодня, хотело победой почтить память Валерия Лобановского. Этот факт сказался на игре?
- Не думаю, мы старались не обращать внимания на это. У нас свои задачи, которые нам предстояло решать, а на их ротацию или настрой мы не смотрели.
- Какой из моментов был самым опасным у твоих ворот?
- Все моменты у моих ворот были по-своему опасны. «Динамо» умеет выжимать максимум из любой ситуации, поэтому любая атака на наши ворота могла оказаться голевой. Нужно было быть предельно сконцентрированным, с чем мы справились.
- Погода не мешала сегодня играть?
- Нет, мы же футболисты, все понимаем. Бывают условия и хуже, на это не обращали внимание. Дискомфорта дождь не добавлял.
- Когда поверил, что три очка уже в кармане?
- Только после финального свистка.
Источник — ФК Олимпик
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