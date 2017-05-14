Заури МАХАРАДЗЕ: «Эмоции непередаваемые»

Голкипер «Олимпика» Заури Махарадзе поделился своими эмоциями от победы над «Динамо» (2:1) в 29-м туре Лиги Пари-Матч, а также рассказал о перипетиях матча.

- Что чувствуешь после исторической для «Олимпика» победы?

- Мы никогда ранее не обыгрывали «Динамо» или «Шахтер», это историческая победа над грандом. Эмоции непередаваемые, такая победа, конечно, отличается от других. Но мы понимаем, что сегодня празднуем, а завтра готовимся к следующему матчу.

- «Динамо» праздновало 90-летие сегодня, хотело победой почтить память Валерия Лобановского. Этот факт сказался на игре?

- Не думаю, мы старались не обращать внимания на это. У нас свои задачи, которые нам предстояло решать, а на их ротацию или настрой мы не смотрели.

- Какой из моментов был самым опасным у твоих ворот?

- Все моменты у моих ворот были по-своему опасны. «Динамо» умеет выжимать максимум из любой ситуации, поэтому любая атака на наши ворота могла оказаться голевой. Нужно было быть предельно сконцентрированным, с чем мы справились.

- Погода не мешала сегодня играть?

- Нет, мы же футболисты, все понимаем. Бывают условия и хуже, на это не обращали внимание. Дискомфорта дождь не добавлял.

- Когда поверил, что три очка уже в кармане?

- Только после финального свистка.