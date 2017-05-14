И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей

Отличительная черта этого тура: он провел водораздел между теми, кто продолжает борьбу за медали (и прямое попадание в Лигу Европы) – с одной стороны; и теми, чьим уделом теперь остается борьба за последнюю путевку в еврокубки. По-прежнему, четверо из шести отчаянно конкурируют (в меру своих возможностей и способностей), только уже на разных «этажах».

Все подружки по парам в тишине разбрелися – была такая песня в далеком прошлом. Правда, заканчивалась фраза так: только я в этот вечер засиделась одна. Подходит ли это к «Динамо», чей чужой юбилей пришлось отмечать похозяйничавшему на его стадионе «Олимпику» - решайте сами. Скажу одно: проиграть в такой день, дважды святой для клуба, на своем поле – это нужно было сильно постараться. В смысле, недостараться.

Не сочтите за злорадство, это скорее сочувствие. Если Вы в нем не нуждаетесь, можете не принимать – Ваше право. А мое – высказать сожаление о том, что в наш прагматичный век исторические ценности отходят на второй план, уступая авансцену банальной мотивации.

Впрочем, если этот матч был принесен в жертву кубковому триумфу, который призван искупить ее с лихвой – опять же, дело ваше, болельщики команды Валерия Лобановского. Можно утешиться тем, что сам Полковник вполне мог предпочесть выиграть локальную войну, проиграв накануне небольшое дежурное сражение.

Итак, в двух матчах нашим борцам за Европу противостояли фавориты в «облегченных» составах («Олимпику» - «Динамо», «Черноморцу» - «Шахтер»), а в третьем сошлись два конкурента, которым после него суждено было разойтись по разным парам («Заря» и «Александрия»). Как обычно, оцениваем эти игры по зрительским критериям и в рамках пятибалльной системы.

Зрелищность. Пожалуй, «пять с минусом». На мой взгляд, в целом это был наиболее смотрибельный из прошедших семи туров Первой шестерки.

В Киеве и Запорожье мы наблюдали достаточно приемлемое действо – включая полумоменты, свыше десятка опасных эпизодов у ворот в каждой игре.

В Одессе голевых моментов было поменьше – семь, но в общем игра смотрелась довольно живенько. Здесь команды долго запрягали: реальных обострений, и с начала поединка, и после перерыва (точнее, после второго гола) пришлось ждать более полутайма.

Интрига. Только три балла. Возможно, Вы и ожидали изменения ситуации дольше, но по факту все решалось загодя.

В Одессе «морякам» можно было сушить весла уже после первого пропущенного мяча – на 29-й минуте. Второй заставил себя ждать каких-то восемь минут.

В Киеве, как ни удивительно, «Олимпик», по сути, добился победного результата еще за треть времени до окончания матча: на 63-й минуте, когда Поступаленко забил второй гол. Единственным внятным контраргументом «Динамо» после этого стал гол престижа перед самым финальным свистком.

«Александрия» могла уйти от поражения лишь однажды – на 64-й минуте, если считать голевой возможностью удар Цурикова, нейтрализованный Шевченко.

Логика. «Три с минусом».

Исходя из соотношения голевых моментов, «Заря» должна была выиграть с большим счетом, «Шахтер» - с меньшим, а «Олимпик» - и вовсе проиграть. Но это был как раз тот случай, когда поиски логики в футболе дали не самый благоприятный результат.

Судейство. Да, как бы, «пять».

К мелочам, если помните, мы здесь не придираемся. А все, что удостоилось более пристального внимания: два решения Кутакова (удаление вратаря «Александрии» на 40-й минуте и пенальти в ее ворота 11 минут спустя), каких-то возражений у нас с моим консультантом не вызвали.

Или Вы усмотрели еще что-то особенного?

Везение. Зато в этом плане тур стал самым насыщенным. Еще никогда в ПШ Фортуна так не резвилась.

Особенно везло донецким клубам. В Киеве, в течение 16 минут, при счете 1:0, Цыганков и Яремчук дважды попадали в стойку ворот «Олимпика». А второй мяч был забит при очевидном «содействии» соперника: привез Бурда.

В Одессе все началось с автогола Аблитарова, в которого угодил мячом спасавший свои ворота Безрук. Ну, а при счете 0:2 «горнякам» подсобила еще и штанга, отразившая удар Хобленко.

В Запорожье комплименты Удачи распределились поровну: на 11-й минуте Пилявский пробил в перекладину ворот «Александрии», а уже перед самым перерывом Полярус ответил ударом в стойку ворот «Зари». Все – при 0:0.

Личности. На «четверочку». С одной стороны, насчитал пять-шесть запомнившихся персонажей из всех команд, кроме «Олимпика». С другой –они были не столь ярки, как их предшественники. Пожалуй, наименее ярки за прошедшие семь туров. Но количеством свое таки-взяли.

Лучшим назову Бланко-Лещука с его дублем и активностью у ворот «Черноморца».

В тройку включил бы также луганчан Соболя и Липартию.

Вратарь тура – александриец Леванидов, заменивший удаленного Новака в конце первого тайма, совершивший три приличных сэйва, и пропустивший лишь с пенальти, не им заработанного.

Голы. «Три с минусом», и это худшая оценка за семь туров.

Четыре мяча из семи были, в принципе, вполне себе заурядными, причем два из них – после розыгрышей стандартов. А помимо них, имеем пенальти, автогол и откровенный «привоз». К тому же, 11-метровый решил исход матча.

Методом исключения, выделил бы второй гол «Шахтера», забитый Бланко-Лещуком.

Посещаемость. Средняя оказалась невысокой даже по меркам нашей ПШ. Менее 4900 человек на матче – это второй показатель снизу.

Больше всего народу пришло на футбол в Одессе – на чемпиона и после долгого перерыва, вызванного неудовлетворительным состоянием газона: около десяти тысяч. Меньше всего – в Запорожье, где вынужденно загостившаяся «Заря» принимала скромную «Александрию»: 1400. На столичное «Динамо» в этот знаменательный день пришло три с половиной тысячи.

Турнирное положение. О драконах ни слова.

Итак, четверка соискателей виз и безвиза в Европу разделилась на два дуэта. «Заря» в борьбе за «бронзу» опережает «Олимпик» на одну победу. «Александрия» и «Черноморец», ведущие спор за последнюю евровакансию, имеют поровну очков. Между последними двумя и третьим местом теперь целых восемь очков, а разыграть осталось по девять.

Как в той песне: и каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей. В поезде, как Вы понимаете, сидели наши драконы. И тут уже невольно вспоминается одно из любимых выражений Владимира Маслаченко: как поезд мимо нищего…

Анонсы. В следующем туре в Харькове «Шахтер» примет «Олимпик» в донецком дерби. Пожалуй, у «олимпийцев» могут нарисоваться неплохие шансы. Но многое будет зависеть от того, кто выиграет Кубок Украины, и в каком настроении подойдет к игре команда Фонсеки.

Это же можно было бы повторить и касательно киевской пары «Динамо» - «Заря». Впрочем, команда Реброва, как показывает практика, менее предсказуема. Так что эта игра, навскидку, интригует больше.

Ну, а гвоздем программы в нынешних турнирных условиях становится поединок в Александрии, куда приедет «Черноморец». «Лобовая» схватка за Европу – этим все сказано. Зрелища ждать здесь, увы, не приходится: слишком важен результат и слишком низок уровень игры соперников. Но уж борьбы – будьте любезны. Будет мокрота, квас потечет!

Кому как, а мне следить за перипетиями Первой шестерки все еще не надоело. Чего и Вам желаю!