Юрий МОРОЗ: «Быстро забивали и очень легко пропускали»

Наставник «Динамо» (U-19) Юрий Мороз прокомментировал выездную победу своих подопечных в результативном матче с луганской «Зарей» (2:4):

- Матч получился эмоциональным. Как говорят, этот поединок из разряда тех, когда игра забывается, а результат остается. Не хватало эмоциональной устойчивости во многих эпизодах, особенно во втором тайме. Быстро забивали, очень легко пропускали в ответ, и это не может не настораживать. Хотелось бы, чтобы наши игроки более слаженно играли в обороне. Но, повторюсь, эту игру хотелось бы поскорее забыть.

- Показалось, что присутствовала определенная расслабленность в действиях ваших подопечных...

- Не могу сказать, что это была расслабленность. Возможно, достигнутые успехи поумерили запал борьбы, и мотивация уже немного не та, хотя она у нас всегда одинаковая – играть на победу. Но, согласен, есть уже ощущение, что ребята доигрывают чемпионат.

- Сегодня, в день 90-летия клуба, было принципиально победить?

- Да, действительно. В первую очередь, хотел бы поздравить всех болельщиков и поклонников клуба с этой хорошей круглой датой. Наша команда имеет большую историю, и хотелось бы, чтобы эти ребята в дальнейшем продолжали славную историю ФК «Динамо» (Киев).