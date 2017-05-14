Президент ФИФА поздравил Динамо с 90-летием

Сподіваюсь що такий же експерементальний склад Шахтаря в Харкові , по старій добрій ...

Тут я с тобой не соглашусь, ведь раньше будущие бразилы по 2 сезона готовились к основной команде...

А кого взять? Сабо? Лужного? Буряка? Блохина? кого первая проблемма это селекция. на свободных аг...