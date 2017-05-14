Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Президент ФИФА поздравил Динамо с 90-летием

Джанни Инфантино прислал письмо с поздравлением

  • 14.05.2017 09:50
  • 95 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Джанни Инфантино
© fcdynamo.kiev.ua. Джанни Инфантино

Уважаемый Президент Игорь Суркис!

Сегодня - особенный день для ФК «Динамо» Киев и я хотел бы искренне поздравить Вас с 90-летием самого титулованного клуба в Украине!

ФК «Динамо» Киев - клуб с большой историей и глубокими традициями, достигший значительных успехов и завоевавший много трофеев на внутреннем и европейском уровне. Клуб, который, вне сомнений, отыграл и продолжает играть значительную роль в истории футбола.

Такие игроки, как Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, а также один из величайших тренеров всех времён - Валерий Лобановский, не только создавали историю клуба и украинского футбола, но также имели огромное влияние на современный футбол и сегодня вдохновляют мальчиков и девочек во всем мире.

В этот очень особенный день я еще раз поздравляю Вас с 90-летием клуба и желаю много успехов в будущем.

С нетерпением жду возможности увидеть Вас снова в ближайшее время.

Искренне Ваш,
Джанни Инфантино
Президент ФИФА

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.