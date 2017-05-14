Президент ФИФА поздравил Динамо с 90-летием

Уважаемый Президент Игорь Суркис!
Сегодня - особенный день для ФК «Динамо» Киев и я хотел бы искренне поздравить Вас с 90-летием самого титулованного клуба в Украине!
ФК «Динамо» Киев - клуб с большой историей и глубокими традициями, достигший значительных успехов и завоевавший много трофеев на внутреннем и европейском уровне. Клуб, который, вне сомнений, отыграл и продолжает играть значительную роль в истории футбола.
Такие игроки, как Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, а также один из величайших тренеров всех времён - Валерий Лобановский, не только создавали историю клуба и украинского футбола, но также имели огромное влияние на современный футбол и сегодня вдохновляют мальчиков и девочек во всем мире.
В этот очень особенный день я еще раз поздравляю Вас с 90-летием клуба и желаю много успехов в будущем.
С нетерпением жду возможности увидеть Вас снова в ближайшее время.
Искренне Ваш,
Джанни Инфантино
Президент ФИФА
Источник — ФК Динамо Киев
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