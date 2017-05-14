Александр ЗУБКОВ: «Результат над нами особо не довлел»

Игроки донецкой команды прокомментировали победу над одесситами.



Александр Зубков, полузащитник «Шахтера»:



– Конечно, присутствовало определенное волнение, ведь я впервые в стартовом составе. Но результат над нами особо не довлел. Мы уже чемпионы, поэтому тренер сказал играть в свое удовольствие. Когда был на поле, уже знал, что от меня требуется и что необходимо делать. Сегодня вышли те, кто не получает много практики, и у нас было огромное желание продемонстрировать свои лучшие качества, а главное – победить. Мог и я забить. Появилось несколько шансов, особенно когда оказался один на один, но не получилось. Впереди нас ждет финал Кубка Украины. Матчи с «Динамо» всегда принципиальные, и неважно, в каком турнире и на какой стадии они проходят. Думаю, нас ждет интересный поединок. В любом случае сделаем все, чтобы добиться победы.



Алан Патрик, полузащитник «Шахтера»:



– Я очень рад возможности выйти на поле и показать хорошую игру, тем более в свой день рождения. Но больше всего я счастлив, что мы одержали верх. Отличный подарок! Ребята, которые не так часто выступали в ходе сезона, сегодня были супермотивированны. Все хотели показать, что мы можем и для чего ежедневно работали. Было желание порадовать качественным футболом главного тренера и наших болельщиков. Играть за «Шахтер» – это что-то особенное.