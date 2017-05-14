Евгений ВАРЕНИЦА: «Матч Украина - Молдова был полезным для нас»

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница оценил выступление нашей команды в товарищеском матче против Молдовы в Ивано-Франковске.

Вратарская позиция

Наши голкиперы Владимир Гладченко и Виталий Сидоренко, прогнозируемо, провели матч на своем уровне, несмотря на начало сезона. Все же опыт есть опыт. Однако есть моменты, которые нужно отработать. Особенно в комбинационном плане.

Первая четверка

Первая четверка провела матч на очень высоком уровне, поэтому действиями Максима Войтка, Олега Зборовского, Ивана Глуцкого и Юрия Щерицы я очень доволен.

Вторая четверка

Во второй четверке я особенно хочу выделить 16-летнего парня из НФК «Ураган» Марьяна Масевича. Сыграть в таком юном возрасте за сборную Украины, да еще и против хорошей, добротной команды, не каждому выпадает такой шанс. Но он не растерялся и сыграл так, как мы и просили. Поэтому, мы с Николаем Костенко им очень довольны. А вот от Дмитрия Войтенко, честно говоря, мы ожидали большего. Сергей Дубовик сыграл на своем уровне, ему нужно еще многому научиться в пляжном футболе. Хороший матч провел Ярослав Заворотный, однако были ошибки, будем над ними работать.

Предматчевая подготовка

Отмечу, что таким составом мы ни разу не играли, поэтому без ошибок тактического плана не обошлось. Ведь мы собрались вместе только накануне игры и провели только одну тренировку.

Соперник

Хочу отметить сборную Молдовы. У них хорошая команда, а костяк их сборной уже несколько лет играет вместе, поэтому у них хорошее взаимопонимание. В Ивано-Франковск они приехали основным составом, молдаване готовятся к выступлению в Дивизионе Б Евролиги, и у них цель - пробиться в Дивизион А, где играют сильнейшие команды Европы. Поэтому, мы сыграли с крепкой, добротной командой и я рад, что уверенно победили. А сама игра против Молдовы была полезной в плане подготовки к новому сезону.