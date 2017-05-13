Александр БАБИЧ: «Шансы уже есть, ведь еще полгода назад не было»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

– Во-первых, радует, что мы вернулись на свой стадион, радует, что удалось восстановить газон, который позволяет показывать быстрый футбол. Из положительного по сегодняшнему матчу могу отметить наш настрой. Это то, к чему мы стремимся. По желанию у меня нет претензий к подопечным. А вот что касается реализации голевых моментов, то она оставляет желать лучшего. Сказался класс игроков «Шахтера»: имея пять-шесть возможностей, соперник забил три мяча. Мы же, создав пять моментов, ни один не используем. Поэтому знаем, над чем нам нужно работать. Главное, шансы уже есть, ведь еще полгода назад не было. На мой взгляд, если с таким настроем и желанием станем выходить в оставшихся матчах, то интригу сохраним до последнего тура.

– Есть ли футболисты в составе вашей команды, к кому вы имеете претензии по сегодняшнему матчу?

– Претензии есть всегда. Не буду говорить, к кому конкретно, но они есть всегда. Тем более после поражения. Это нормальная ситуация. Главное, правильно ее проанализировать и готовиться к следующим поединкам.

– Как показывает практика, игроки «Черноморца», которые зарабатывают наибольшее количество карточек, впоследствии получают приглашения от других клубов. К примеру, Филимонов заинтересовал «Карпаты», Хочолава переходит в «Шахтер». Задумывались ли вы над этим?

– Филимонов и Хочолава не жалеют себя. Да, они могут действовать на грани серьезного фола, но у них такая позиция. Даже если принимать во внимание эту встречу, то было видно, что мы уступали в агрессии в опорной зоне. Поэтому есть на чем работать. Ну а переход футболистов никак не связан с желтыми и красными карточками.

– В связи с уходом Хочолавы. Кем его заменить?

– У нас есть Аблитаров, Азацкий, восстанавливается Мартыненко. Опять же, есть время, чтобы усилиться. Мы понимаем, что у того же Данченко и Андриевского заканчивается аренда. Есть время подумать. Но сейчас наша первоочередная задача – матч с «Александрией», к которому мы должны восстановиться и подготовиться.

– Вы как-то сказали, что «Черноморец» не проявляет рвения попасть кровь из носу в Лигу Европы в этом сезоне. Однако турнирная ситуация такова, что шансы имеются…

– Давайте с самого начала. Мы чудом попали в первую шестерку. Сейчас мы идем от игры к игре. Мы хотим и мечтаем попасть в Лигу Европы, но я не хочу, чтобы груз ответственности давил на ребят, поскольку они еще не готовы прежде всего психологически. Матч с «Олимпиком» это показал. Там была и моя ошибка: где-то перекрутил, и подопечные перегорели. Потому не хочу ставить какие-то конкретные задачи. Мы идем от игры к игре.