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29-й тур
Черноморец
0:3
Шахтер Д
13.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец - Шахтер - 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Черноморец» — «Шахтер»

  • 13.05.2017 23:10
  • 172 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Черноморец» — «Шахтер»
© ФК Шахтер. «Черноморец» — «Шахтер»

В поединке 29-го тура УПЛ «Черноморец» — «Шахтер» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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