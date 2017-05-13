Шахтер в шаге от абсолютного рекорда Динамо Лобановского

После победы «Шахтера» над «Черноморцем» и поражения «Динамо» от «Олимпика» отрыв чемпиона от серебряного призера за три тура до финиша составляет 17 очков (78 – 61).

Еще два пункта плюса, и горняки побьют абсолютный рекорд команды Валерия Лобановского образца 2000 года, которая опередила «Шахтер» на 18 очков.