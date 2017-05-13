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Шахтер в шаге от абсолютного рекорда Динамо Лобановского

«Горняки» опережают киевлян уже на 17 пунктов, до рекорда – одна осечка «бело-синих»

  • 13.05.2017 22:56
  • 1238 просмотров
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

После победы «Шахтера» над «Черноморцем» и поражения «Динамо» от «Олимпика» отрыв чемпиона от серебряного призера за три тура до финиша составляет 17 очков (78 – 61).

Еще два пункта плюса, и горняки побьют абсолютный рекорд команды Валерия Лобановского образца 2000 года, которая опередила «Шахтер» на 18 очков.

1999/2000

«Динамо» от «Шахтера»

+18

2008/2009

«Динамо» от «Шахтера»

+15

2012/2013

«Шахтер» от «Металлиста»

+13

2016/2017

«Шахтер» от «Динамо»

+? (17)

 

Источник — zbirna.com

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