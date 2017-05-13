Шахтер в шаге от абсолютного рекорда Динамо Лобановского

После победы «Шахтера» над «Черноморцем» и поражения «Динамо» от «Олимпика» отрыв чемпиона от серебряного призера за три тура до финиша составляет 17 очков (78 – 61).
Еще два пункта плюса, и горняки побьют абсолютный рекорд команды Валерия Лобановского образца 2000 года, которая опередила «Шахтер» на 18 очков.
|
1999/2000
|
«Динамо» от «Шахтера»
|
+18
|
2008/2009
|
«Динамо» от «Шахтера»
|
+15
|
2012/2013
|
«Шахтер» от «Металлиста»
|
+13
|
2016/2017
|
«Шахтер» от «Динамо»
|
+? (17)
Источник — zbirna.com
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