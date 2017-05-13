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29-й тур
Черноморец
0:3
Шахтер Д
13.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: Чтобы выступать в Шахтере, нужно всегда иметь мотивацию

«Черноморец» – «Шахтер» – 0:3. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 13.05.2017 23:05
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Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека

– Здравствуйте. Думаю, матч получился очень интересным для зрителей. Я горжусь самоотдачей своих игроков. Практически все эти футболисты редко выходили на поле в течение сезона, но они много работали и сегодня показали, на что действительно способны. Именно «Шахтер» владел инициативой и доминировал. «Черноморец» также создавал достаточно опасные моменты, но мы смогли с этим справиться. Считаю победу абсолютно заслуженной и хочу повторить: я очень горжусь своими ребятами.
 
– Какие слова для мотивации вы нашли перед поединком?
– Чтобы выступать в «Шахтере», нужно всегда иметь мотивацию. Как я уже сказал, эти исполнители не так часто использовались в ходе сезона. Думаю, сегодня они хотели продемонстрировать, почему находятся в нашей команде, для чего работают и что на самом деле собой представляют. Именно в этом заключалась их мотивация. Прекрасно понимаю: в такие моменты может быть некоторая расслабленность. Тем не менее футболисты не останавливались и продолжали проявлять себя на поле, показывать, что у «горняков» сильный коллектив, который может побеждать. Также на нас лежит большая ответственность. Если мы хотим, чтобы люди приходили на стадион, должны играть в красивый футбол. И я вижу, как ребята стараются для болельщиков.

Источник — ФК Шахтер

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