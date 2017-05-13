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Роман САНЖАР: «Игроки поверили в победу уже во время матча»

«Олимпик» – «Динамо» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 13.05.2017 22:03
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Роман САНЖАР: «Игроки поверили в победу уже во время матча»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар

- Нам удалось забить быстрый гол, но затем команда где-то «подсела», перестала прессинговать. В середине первого тайма были моменты у наших ворот, дважды мяч попадал в штангу. Не без доли везения удалось сохранить свои ворота «сухими». В перерыве сделали рокировки, понимали, что выйдет Ярмоленко и усилит игру. Дали ребятам задание играть максимально плотно. По ходу матча игроки чувствовали, что не каждый раз с «Динамо» удается играть таким образом, они поверили в победу уже во время матча. Добавили, действовали очень сконцентрировано. Во втором тайме особых моментов не было, молодцы, что забили второй мяч и довели матч до победы.

Источник — ФК Динамо Киев

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