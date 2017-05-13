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29-й тур
Олимпик Д
2:1
Динамо Киев
13.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Нужно на поле доказывать свое место в составе»

«Олимпик» – «Динамо» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 13.05.2017 21:58
  • 653 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua, Сергей Ребров
© fcdynamo.kiev.ua, Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров

- Прежде всего, я хотел бы поздравить наших болельщиков и всех людей, причастных к клубу, с этой датой, с великим праздником. Конечно, мы хотели сделать подарок нашим болельщикам. К сожалению, этого не получилось. «Динамо» - великий клуб, и в первую очередь я бы хотел поздравить тех людей, которые прославляли клуб. К счастью, и я имею честь быть причастным, и футболисты, которые сейчас работают в этом клубе. Только, к сожалению, праздник сегодня не вышел...
 
Тем футболистам, которые спрашивают, почему они не играют, сегодня был предоставлен шанс. Неважно, есть турнирная мотивация или ее нет, нужно на поле доказывать свое место в основном составе. Сегодня мы предоставили такой шанс многим игрокам, но, к сожалению, они им не воспользовались.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Mehanik36
    online
      Mehanik36, 13.05.2017 22:07
    0
    Мудро сказано, но - не верю! Балласт так и будет пилить бюджет, а оказавшись на поле "терять мотивацию". Хотя такая же участь ждет "Шахтер" - 100%. Со скорым уходом костяка бразильцев, ближайший резерв не катит. Увы.
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    Brian10
    online
      Brian10, 13.05.2017 22:22
    0
    Mehanik36, 13.05.2017 22:07
    Мудро сказано, но - не верю! Балласт так и будет пилить бюджет, а оказавшись на поле "терять мотивацию". Хотя такая же участь ждет "Шахтер" - 100%. Со скорым уходом костяка бразильцев, ближайший резерв не катит. Увы.
    У Шахтёра несколько иная позиция. Уйдёт костяк бразильцев, на их место прийдут другие легионеры и будут бороться за попадание в состав. В Динамо же делаеться ставка на своих мажоров, которые полный неликвид, а качественных игроков и взять то негде.
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