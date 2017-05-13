Владимир ШАРАН: «Нужно занять четвёртое или пятое место»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран решил до матча не жать руку Юрию Вернидубу, а после игры, не обратив внимания на сидящих на пресс-конференции журналистов, тоже, в принципе, без каких-либо слов, начал сразу с комментария:



- Вы всё видели. Одна ошибка, мы остались вдесятером. Благодарен ребятам за эту игру. Ошибаются все. И я, и игроки. Нет таких людей, которые не ошибаются. Разве что, только те, кто ничего не делает. Мы старались до конца играть и отыграться. И в конце вы видели, больше прессинговали, рисковали. Двух нападающих выпустили для того, чтобы забить. Имея те кадровые проблемы, выглядели очень достойно. Перед матчем мы переживали за функциональное состояние некоторых игроков. Запорожан, Кулиш, Гитченко. Они долго не тренировались, и буквально перед матчем смогли работать в общей группе для того, чтобы сегодня выйти. Уверен в том, что задание мы выполним. А именно, нужно занять четвёртое или пятое место.