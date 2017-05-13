Директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер» Юрий Свиридов рассказал о развитии проекта «Давай, играй!»:
- В проекте «Давай, играй!» на данный момент участвуют почти 800 детей, но мы планируем увеличить количество участников до 1000 в ближайшее время. Дальше хотим развиваться и привлекать в проект как можно больше участников, как с точки зрения количества, так и географии.
Мечта – это 52 тысячи детей занимающихся футболом в «Давай, играй!». То количество, которое вмешает «Донбасс Арена» - отметил Свиридов.
Напомним, что сегодня в Счастливом под Киевом стартовал финальный турнир сезона проекта массового футбола «Давай, играй!» от ФК «Шахтер» среди команд детей из 5 городов Украины.
Источник — ТК Футбол
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