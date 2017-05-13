Слуцкий может возглавить Уотфорд

Английский клуб «Уотфорд» рассматривает в качестве кандидатуры на пост главного тренера Леонида Слуцкого, который ранее возглавлял сборную России.

По информации источника, британцы могут заключить контракт с российским тренером, если уволят итальянского специалиста Вальтера Мадзарри. В числе претендентов на пост главного тренера «Уотфорд» также Марку Силва и Клаудио Раньери.

После 36 туров «Уотфорд» занимает 15-е место с 40 очками. Команда Мадзарри проиграла четыре последних матча.