Слуцкий может возглавить Уотфорд

Английский клуб «Уотфорд» рассматривает в качестве кандидатуры на пост главного тренера Леонида Слуцкого, который ранее возглавлял сборную России.
По информации источника, британцы могут заключить контракт с российским тренером, если уволят итальянского специалиста Вальтера Мадзарри. В числе претендентов на пост главного тренера «Уотфорд» также Марку Силва и Клаудио Раньери.
После 36 туров «Уотфорд» занимает 15-е место с 40 очками. Команда Мадзарри проиграла четыре последних матча.
Источник — The Times
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