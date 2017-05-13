КОНЬКОВ: «После моей отставки домой пришли люди с автоматами»

Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков рассказал о своих достижениях на посту президента ФФУ и об обыске после отставки.

О достижениях на посту президента ФФУ

Посмотрите сегодня место сборной Украины в рейтинге ФИФА, сравните с тем, когда я работал. В моей программе был самый главный момент – детско-юношеский футбол. Если вы возьмете и влезете в то время, посмотрите развитие детско-юношеского футбола и обеспечение, то у вас вопросов не будет.

Об обыске после отставки

А вот эти люди, которые говорят что, я миллионы или миллиарды украл, слушать так интересно. Я никогда не стремился к этому. К тебе домой когда-то с автоматами приходили? Нет? А ко мне приходили.

Года два назад. Вскоре после моей отставки с поста президента ФФУ. Я как-то следователя спросил: а чего вы ищете? А он отвечает: «Мне дали команду». Кочетов говорил, что я украл миллионы. А чего ж меня не посадили? – сказал Коньков.

Напомним, против Конькова было открыто уголовное дело по отмыванию денежных средств.