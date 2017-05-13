Итальянский СПАЛ впервые за 49 лет вышел в Серию А

Итальянский футбольный клуб СПАЛ впервые за 49 лет вышел в Серию А. За тур до окончания чемпионата, команда из города Феррара обеспечила себе место в высшем дивизионе Италии.

В матче 41-го тура Серии Б СПАЛ проиграл «Тернане» со счетом 1:2. Но, идущий третьим «Фрозиноне» с аналогичным счетом уступил «Беневенто».

В Серии А СПАЛ не играл с 1968-го года. В 2005-м и 2012-м году клуб признавался банкротом и начинал с любительских первенств. В Серию Б команда из Феррары попала только в прошлом году и с первой попытки преодолела барьер второго итальянского дивизиона.

Главными претендентами на повышение в классе также являются «Верона» и «Фрозиноне». На четвертом месте идет «Читаделла» с отставанием на 8 очков от тройки лидеров. Если разрыв в последнем туре увеличится до 10 очков или более, третья команда пройдет в Серию А напрямую. В противоположном случае, будет сыгран плей-офф.

«Тернана» – СПАЛ – 2:1

Голы: 0:1 – 13 Антемуччи, 1:1 – 18 Петтинари, 2:1 – 33 Петтинари