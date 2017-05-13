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29-й тур
Черноморец
0:3
Шахтер Д
13.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Экспериментальный состав Шахтера в Одессе разгромил Черноморец

Возвращение «Черноморца» на домашний стадион не принесло одесситам положительных эмоций

  • 13.05.2017 21:22
  • 1714 просмотров
  • 9 комментария
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shakhtar.com
© shakhtar.com

На матч против одесских «моряков» новоиспеченный чемпион Украины выставил достаточно неожиданный и непривычный состав, хотя Паулу Фонсека от обкатанной тактической схемы не отказался. Понять португальца можно. Главная турнирная задача решена, впереди (буквально в следующую среду) кубковый финал против «Динамо», да и игровой просмотр резервистов перед летним межсезоньем лишним не будет.

О блицкриге в нашем матче речь не шла – командам потребовалось время, чтобы вкатиться в игру и обозначить свои приоритеты. Хозяева не стали закрываться на своей половине или выстраивать «автобус». Впрочем, играть на равных у команды Александра Бабича долго не вышло. Спустя десять минут после старта «Черноморец» оказался на осадном положении.

На исходе игрового часа команды обменялись реально опасными моментами. Если Бланко-Лещук с выгодной позиции промахнулся, то на удар Хобленко красиво среагировал донецкий голкипер Шевченко. И вот тут «Шахтер» открыл счет. После удара Дентиньо сыграл вратарь, но мяч предательски попал в Аблитарова, а от него закатился за линию родных ворот. Классический автогол, но легче от этого, думается, черноморцам не стало.

Второй мяч «горняки» забили ближе к перерыву, когда Бланко-Лещук красиво поймал мяч на стопу и пробил точно и сильно с лета после подачи углового. На этом фаворит пресытился, так что последние минуты первого тайма прошли спокойно, мяч практически не покидал половину поля одесситов. Удивительно, но для достижения локальной победы с перевесом в два мяча гостям хватило трех точных ударов за весь первый тайм.

В начале второго тайма «шахтеры» поделился с «моряками» мячом и сбавили обороты. Игра и до этого не была бурным горным потоком, а теперь совсем успокоилась. Одни не стремились играть на пределе, другие и рады бы были пойти вперед большими силами, да боязно было.

На 63-й минуте «Черноморец» взорвался, и Хобленко после навеса с правого фланга пробил головой в дальнюю штангу. Шанс реабилитироваться за автогол спустя пять минут был у Аблитарова, промахнулся. Изменение счета моментально бы разогнало игровую кровь, но сослагательное наклонение к спорту не применимо. Одесситы после этих моментов на глаза посмелели и принялись растягивать донецкую оборону, но и только.

«Шахтер», даже в сегодняшнем экспериментальном составе, не та команда, которую можно напугать активностью, так что гости быстро все снова «устаканили», а там и финальный свисток замаячил. На 82-й минуте Зубков выскочил один на один под углом и попал в лицо голкиперу Безруку – только угловой. Что не удалось сделать украинцу, на 88-й минуте сделал аргентинец с украинскими корнями. Бланко-Лещук избежал офсайда (ошибся последний защитник) и стал адресатом прострела Бутко – 0:3.

Донецкая команда одержала седьмую крупную победу, одесская – потерпела четвертое крупное поражение в завершающемся чемпионате. Полноценный реванш в исполнении «горняков» за поражение от «моряков» в рамках третьего круга.

Сергей СЕМЕНОВ

«Черноморец» – «Шахтер» – 0:3 (0:2)
 
«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Александр Каплиенко, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Кирилл Ковалец (Александр Машнин, '78), Максим Третьяков, Алексей Хобленко (Владимир Барилко, '75), Дмитрий Коркишко, Николай Мусолитин (Сильвио, '60)
«Шахтер»: Никита Шевченко, Богдан Бутко, Александр Кучер (Иван Ордец, '65), Виктор Коваленко (Максим Малышев, '64), Марсио Азеведо, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Дентиньо (Василий Кобин, '79), Вячеслав Танковский, Александр Зубков, Густаво Бланко-Лещук
 
Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)
 
 Ризван Аблитаров, 29, автогол, Густаво Бланко-Лещук, 37, 89.
 Василий Кобин, 80.
 
Удары (в створ): 7 (2) – 13 (5).
Угловые: 4 – 6.
Офсайды: 8 – 0.

Зрителей: 9.658.
 
 
Протокольные данные сверены с официальными.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    KLBK2088
      KLBK2088, 13.05.2017 21:28
    +10
    С победой Шахтер&#65281;
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    Саня I
      Саня I, 13.05.2017 21:34
    +10
    Шахта, с победой!!! Странно что второй состав уверенно хлопнул одесситов, а основной не смог... мотивация,не?
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    Ммм Ммм
      Ммм Ммм, 13.05.2017 21:36
    +5
    Поздравляю болел Шахтера с победой!... Кучеру пора на пенсию... бокопор страшный...
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    Александр Зигаренко
    online
      Александр Зигаренко, 13.05.2017 21:43
    -19
    Надеюсь короладские юристы добьюся запрета вызова своих брёвен во все сборные Украины
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    Brian10
    online
      Brian10, 13.05.2017 21:46
    -2
    Удивительно что талисман за все отведённые ему 10 минут умудрился стать единственным кто получил жёлтую карточку. Спрашиваеться на кой черт с этим инвалидом контракт продлили. Родством попахивает.
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    Александр Зигаренко
    online
      Александр Зигаренко, 13.05.2017 21:53
    -10
    Кротята,че минусуете?!ваши же это и огласили намерение!!инвалиды хреновы!!а где еще ваш дед 40ка летний вадо?!перерыв в дурке закончился?
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
      Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 13.05.2017 21:59
    +3
    Шахтер с победой.Вася отметился. Интересно что в профутболе скаже Ищенко.
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 13.05.2017 22:10
    0
    Чемп10ни! Тільки Шахтар Донецьк! Не 90, а +17! Кубок Гірникам!
    Ссылка
    Александр Зигаренко
    online
      Александр Зигаренко, 13.05.2017 22:17
    -2
    У донецкого Шахтера всегда было достаточно специфическое отношение ко всему украинскому.
    l"Шахтер" добивается отмены международного календаря матчей ФФУ
    Руководство донецкого футбольного клуба «Шахтер» поставило задачу своей юридической службе – добиться уменьшения пропусков тренировок футболистов в связи с вызовами в национальные сборные. В распоряжение издания «Чемпион» попала инсайдерская информация относительно задач юридической службе Шахтера на сезон-2016/17. В одном из этих документов говорится: добиться отмены международного календаря матчей ФФУ. То есть, это не только национальная команда, но и все сборные. В пункте для чего это прописано: Футболисты первой команды и других команд Шахтера будут меньше пропускать тренировок, в связи с вызовами в сборные Украины.
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