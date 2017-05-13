Экспериментальный состав Шахтера в Одессе разгромил Черноморец

На матч против одесских «моряков» новоиспеченный чемпион Украины выставил достаточно неожиданный и непривычный состав, хотя Паулу Фонсека от обкатанной тактической схемы не отказался. Понять португальца можно. Главная турнирная задача решена, впереди (буквально в следующую среду) кубковый финал против «Динамо», да и игровой просмотр резервистов перед летним межсезоньем лишним не будет.

О блицкриге в нашем матче речь не шла – командам потребовалось время, чтобы вкатиться в игру и обозначить свои приоритеты. Хозяева не стали закрываться на своей половине или выстраивать «автобус». Впрочем, играть на равных у команды Александра Бабича долго не вышло. Спустя десять минут после старта «Черноморец» оказался на осадном положении.

На исходе игрового часа команды обменялись реально опасными моментами. Если Бланко-Лещук с выгодной позиции промахнулся, то на удар Хобленко красиво среагировал донецкий голкипер Шевченко. И вот тут «Шахтер» открыл счет. После удара Дентиньо сыграл вратарь, но мяч предательски попал в Аблитарова, а от него закатился за линию родных ворот. Классический автогол, но легче от этого, думается, черноморцам не стало.

Второй мяч «горняки» забили ближе к перерыву, когда Бланко-Лещук красиво поймал мяч на стопу и пробил точно и сильно с лета после подачи углового. На этом фаворит пресытился, так что последние минуты первого тайма прошли спокойно, мяч практически не покидал половину поля одесситов. Удивительно, но для достижения локальной победы с перевесом в два мяча гостям хватило трех точных ударов за весь первый тайм.

В начале второго тайма «шахтеры» поделился с «моряками» мячом и сбавили обороты. Игра и до этого не была бурным горным потоком, а теперь совсем успокоилась. Одни не стремились играть на пределе, другие и рады бы были пойти вперед большими силами, да боязно было.

На 63-й минуте «Черноморец» взорвался, и Хобленко после навеса с правого фланга пробил головой в дальнюю штангу. Шанс реабилитироваться за автогол спустя пять минут был у Аблитарова, промахнулся. Изменение счета моментально бы разогнало игровую кровь, но сослагательное наклонение к спорту не применимо. Одесситы после этих моментов на глаза посмелели и принялись растягивать донецкую оборону, но и только.

«Шахтер», даже в сегодняшнем экспериментальном составе, не та команда, которую можно напугать активностью, так что гости быстро все снова «устаканили», а там и финальный свисток замаячил. На 82-й минуте Зубков выскочил один на один под углом и попал в лицо голкиперу Безруку – только угловой. Что не удалось сделать украинцу, на 88-й минуте сделал аргентинец с украинскими корнями. Бланко-Лещук избежал офсайда (ошибся последний защитник) и стал адресатом прострела Бутко – 0:3.

Донецкая команда одержала седьмую крупную победу, одесская – потерпела четвертое крупное поражение в завершающемся чемпионате. Полноценный реванш в исполнении «горняков» за поражение от «моряков» в рамках третьего круга.

Сергей СЕМЕНОВ