Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
29-й тур
Заря
1:0
Александрия
13.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря - Александрия - 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Заря» — «Александрия»

  • 13.05.2017 20:13
  • 178 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Заря - Александрия - 1:0. Видеообзор матча

В поединке 29-го тура УПЛ «Заря» — «Александрия» мимнимальную победу одержала луганская команда:

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.